Українська податкова оштрафувала PornHub

Сайт PornHub. Фото: Pixabay

Державна податкова служба України оштрафувала PornHub. Сайт не сплачував податку на Google в країні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Штраф для PornHub

За словами Гетманцева, не всі платники, що керують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Він розповів, що відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку цього року 944,1 тис. дол.

"Водночас, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5 543 дол. США та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади", — повідомив він.

Гетманцев зазначив, що гроші так званого податку на Google йде на фінансування потреб ЗСУ. За його словами, Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядах споживачів електронних послуг цього сайту.

Допис Гетманцева. Фото: скриншот

Нагадаємо, в українців 31 грудня спливає термін упродовж якого можна скористатися правом на отримання податкової знижки за 2022 рік. Вона надається у разі, якщо платник податків витратив гроші на певні категорії витрат.

Також ми писали, що з 1 січня наступного року у торговельних точках населених пунктів з чисельністю 5-25 тисяч осіб розрахунки за товари проводитимуться банківськими картками. Торговці зобов’язані застосовувати платіжні термінали.