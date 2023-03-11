Украинские банки будут выдавать кредиты по-другому: что известно об изменениях

Деньги

В феврале 2023 года средние процентные ставки по новым кредитам в гривне для населения составляли 36,0% годовых, что на 0,3 п.п. больше, чем в январе того же года. Одновременно, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте сократились с 7,2% до 5,1% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Процентные ставки

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли до 20,5% годовых, сравнительно с январем, когда они составляли 19,5%. Ставки по валютным кредитам также выросли до 5,5%, в то время как в январе они были на уровне 5,9%.

Согласно отчету НБУ, кредитный портфель банков сократился на 1,3% в феврале и составил 987 млрд гривен. При этом кредитный портфель населения сократился на 1,5% до 207 млрд гривен, а кредитный портфель предприятий уменьшился на 1,2% до 757 млрд гривен.

Высокие ставки по гривневым кредитам для населения и предприятий являются проблемой для развития экономики Украины и показателями отражают сложности в банковском секторе страны. Однако, снижение ставок по кредитам в иностранной валюте может стимулировать рост экономики, поскольку уменьшает долю кредитов в долларах и евро, что позволяет снизить долговую нагрузку на национальную экономику.

Напомним, что в январе правительство перевыполнило план по доходам государственного бюджета на 50% — поступления составили 104,4 млрд гривен при запланированных 69,6 млрд гривен. Это произошло благодаря получению гранта от США.