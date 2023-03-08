В январе план по доходам государственного бюджета Украины перевыполнен на 50%
В январе правительство перевыполнило план по доходам государственного бюджета на 50% — поступления составили 104,4 млрд гривен при запланированных 69,6 млрд гривен. Это произошло благодаря получению гранта от США.
Об этом говорится в обзоре аналитической платформы "Вокс Украина", подготовленном сотрудниками Центра анализа публичных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики.
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Откуда деньги в бюджете
Удалось выполнить поступления, которые администрирует Государственная таможенная служба: перечислено 31,5 млрд гривен таможенных платежей при запланированных 28 млрд гривен. Перевыполнение составило 12,6% от запланированного. Для сравнения: в январе 2022 года Таможня перевыполнила план поступлений на 19,8%. Тогда в государственный бюджет поступило 37,2 млрд гривен при запланированном показателе 31 млрд гривен. Перевыполнение январских поступлений происходит третий год подряд.
Дефицит общего фонда госбюджета составил 78,9 млрд гривен, или 49,7% от плана, поскольку часть финансирования, а именно $1 млрд, была получена в форме гранта, а не ссуды. В январе в бюджет поступил заем в сумме 118,7 млрд гривен (3 млрд евро) в рамках макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Средства привлечены на очень выгодных условиях — срок погашения составляет 35 лет. А проценты и другие платежи, связанные с обслуживанием долга, будет платить Европейский Союз, если Украина будет выполнять обещанные реформы и ежеквартально отчитываться об этом.
Основные налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета в январе 2023 года, млрд гривен
Источник: Министерство финансов Украины
В январе правительство заимствовало на 146,7 млрд гривен больше, чем потратило на погашение и обслуживание государственного долга Украины. При этом на обслуживание израсходовано только 27,2% от запланированного. Причиной этого может быть достигнутая договоренность правительства Украины и Японии об отсрочке платежей по долговым обязательствам в объеме $50 млн до 2027-2031 годов.
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