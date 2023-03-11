Українські банки будуть видавати кредити інакше: що відомо про зміни

Гроші

У лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими кредитами у гривні для населення становили 36,0% річних, що на 0,3 в.п. більше, ніж у січні того ж року. Одночасно ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті скоротилися з 7,2% до 5,1% річних.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Процентні ставки

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли до 20,5% річних порівняно із січнем, коли вони становили 19,5%. Ставки за валютними кредитами також зросли до 5,5%, тоді як у січні вони були на рівні 5,9%.

Згідно зі звітом НБУ, кредитний портфель банків скоротився на 1,3% у лютому і склав 987 млрд гривень. При цьому кредитний портфель населення скоротився на 1,5% до 207 млрд гривень, а кредитний портфель підприємств зменшився на 1,2% до 757 млрд гривень.

Високі ставки за гривневими кредитами для населення та підприємств є проблемою для розвитку економіки України та показниками відображають складності у банківському секторі країни. Однак, зниження ставок за кредитами в іноземній валюті може стимулювати зростання економіки, оскільки зменшує частку кредитів у доларах та євро, що дозволяє знизити боргове навантаження на національну економіку.

Нагадаємо, що в січні уряд перевиконав план з доходів державного бюджету на 50% — надходження склали 104,4 млрд гривень при запланованих 69,6 млрд гривень . Це сталося завдяки одержанню гранту від США.