Банки продолжают закрывать офисы в Украине — в чем причина

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине банки продолжают политику предыдущих лет по закрытию отделений. С начала 2024 года сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Согласно данным Нацбанка, по состоянию на начало апреля в стране насчитывалось 5108 банковских отделений.

Доля в 45% приходится на два государственных банка:

ПриватБанк — 1127 отделений;

Ощадбанк — 1181 отделение.

Из негосударственных финучреждений наибольшую сеть имели:

Укрсиббанк — 223 отделения;

ПУМБ — 222 отделения.

Пять банков из 63-х работают без структурных подразделений.

Число закрытых отделений банков

Согласно информации Нацбанка, с начала года количество отделений сократилось на 30 учреждений.

Наибольшие темпы закрытия структурных подразделений зафиксировали в банках:

КредиАгриколь — 12 отделений (каждое десятое);

Полтава банк — 9 отделений;

ПриватБанк — 5 отделений.

Источник: ТГ Данила Гетманцева

Причины закрытия офисов банков

"Итак, неустанный тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась почти четверть всех отделений", — сообщил Гетманцев.

По словам главы Финансового комитета, причины закрытия отделений банков разные. А именно:

фактор войны — потеря контроля над частью украинских регионов и вопросы безопасности;

вывод финучреждений с рынка;

технологии и оптимизация бизнес-процессов (фин-тек, нео-банки, интернет-банкинг, удаленная верификация, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась новая платежная система "Прозрачная Сеть", которую инициировала Независимая ассоциация банков. Пока она работает в тестовом режиме.

Также известно, что Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.