Банки продолжают закрывать офисы в Украине — в чем причина

Украинские банки продолжают закрывать отделения — данные НБУ
В Украине банки продолжают политику предыдущих лет по закрытию отделений. С начала 2024 года сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Сколько функционирует офисов банков в 2024 году
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на начало апреля в стране насчитывалось 5108 банковских отделений.
Доля в 45% приходится на два государственных банка:
- ПриватБанк — 1127 отделений;
- Ощадбанк — 1181 отделение.
Из негосударственных финучреждений наибольшую сеть имели:
- Укрсиббанк — 223 отделения;
- ПУМБ — 222 отделения.
Пять банков из 63-х работают без структурных подразделений.
Число закрытых отделений банков
Согласно информации Нацбанка, с начала года количество отделений сократилось на 30 учреждений.
Наибольшие темпы закрытия структурных подразделений зафиксировали в банках:
- КредиАгриколь — 12 отделений (каждое десятое);
- Полтава банк — 9 отделений;
- ПриватБанк — 5 отделений.
Причины закрытия офисов банков
"Итак, неустанный тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась почти четверть всех отделений", — сообщил Гетманцев.
По словам главы Финансового комитета, причины закрытия отделений банков разные. А именно:
- фактор войны — потеря контроля над частью украинских регионов и вопросы безопасности;
- вывод финучреждений с рынка;
- технологии и оптимизация бизнес-процессов (фин-тек, нео-банки, интернет-банкинг, удаленная верификация, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине появилась новая платежная система "Прозрачная Сеть", которую инициировала Независимая ассоциация банков. Пока она работает в тестовом режиме.
Также известно, что Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.
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