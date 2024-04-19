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Украинские банки продолжают закрывать отделения — данные НБУ

19 апреля 2024 11:56
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Банки продолжают закрывать офисы в Украине — в чем причина
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине банки продолжают политику предыдущих лет по закрытию отделений. С начала 2024 года сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Согласно данным Нацбанка, по состоянию на начало апреля в стране насчитывалось 5108 банковских отделений.

Доля в 45% приходится на два государственных банка:

  • ПриватБанк — 1127 отделений;
  • Ощадбанк — 1181 отделение.

Из негосударственных финучреждений наибольшую сеть имели:

  • Укрсиббанк — 223 отделения;
  • ПУМБ — 222 отделения.

Пять банков из 63-х работают без структурных подразделений.

Число закрытых отделений банков

Согласно информации Нацбанка, с начала года количество отделений сократилось на 30 учреждений.

Наибольшие темпы закрытия структурных подразделений зафиксировали в банках:

  • КредиАгриколь — 12 отделений (каждое десятое);
  • Полтава банк — 9 отделений;
  • ПриватБанк — 5 отделений.

 

Банки
Источник: ТГ Данила Гетманцева

Причины закрытия офисов банков

"Итак, неустанный тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась почти четверть всех отделений", — сообщил Гетманцев.

По словам главы Финансового комитета, причины закрытия отделений банков разные. А именно:

  • фактор войны — потеря контроля над частью украинских регионов и вопросы безопасности;
  • вывод финучреждений с рынка;
  • технологии и оптимизация бизнес-процессов (фин-тек, нео-банки, интернет-банкинг, удаленная верификация, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась новая платежная система "Прозрачная Сеть", которую инициировала Независимая ассоциация банков. Пока она работает в тестовом режиме.

Также известно, что Нацбанк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

НБУ
Даниил Гетманцев
банки
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