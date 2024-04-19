Банки продовжують закривати офіси в Україні — у чому причина

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні банки продовжують політику попередніх років із закриття відділень. З початку 2024 року мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Згідно з даними Нацбанку, станом на початок квітня в країні налічувалось 5 108 банківських відділень.

Частка у 45% припадає на два державні банки:

ПриватБанк — 1 127 відділень;

Ощадбанк — 1 181 відділення.

З-поміж недержавних фінустанов найбільшу мережу мали:

Укрсиббанк — 223 відділення;

ПУМБ — 222 відділення.

П'ять банків із 63-х працює без структурних підрозділів.

Число закритих відділень банків

Згідно з інформацією Нацбанку, з початку року кількість відділень скоротилась на 30 установ.

Найбільші темпи у закритті структурних підрозділів зафіксували у банках:

КредіАгріколь — 12 відділень (кожне десяте);

Полтава банк — 9 відділень;

ПриватБанк — 5 відділень.

Джерело: ТГ Данила Гетманцева

Причини закриття офісів банків

"Отже, невпинний тренд на скорочення банківської мережі продовжується. З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень", — повідомив Гетманцев.

За словами голови Фінансового комітету, причини закриття відділень банків різні. А саме:

фактор війни — втрата контролю за частиною українських регіонів і безпекові питання;

виведення фінустанов з ринку;

технології і оптимізація бізнес-процесів (фін-тек, нео-банки, інтернет-банкінг, віддалена верифікація, впровадження технологій на основі штучного інтелекту).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова платіжна система "Прозора Мережа", яку ініціювала Незалежна асоціація банків. Поки що вона працює у тестовому режимі.

Також відомо, що Нацбанк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.