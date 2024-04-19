Банки продовжують закривати офіси в Україні — у чому причина

Українські банки продовжують закривати відділення — дані НБУ
В Україні банки продовжують політику попередніх років із закриття відділень. З початку 2024 року мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.
Скільки функціонує офісів банків у 2024 році
Згідно з даними Нацбанку, станом на початок квітня в країні налічувалось 5 108 банківських відділень.
Частка у 45% припадає на два державні банки:
- ПриватБанк — 1 127 відділень;
- Ощадбанк — 1 181 відділення.
З-поміж недержавних фінустанов найбільшу мережу мали:
- Укрсиббанк — 223 відділення;
- ПУМБ — 222 відділення.
П'ять банків із 63-х працює без структурних підрозділів.
Число закритих відділень банків
Згідно з інформацією Нацбанку, з початку року кількість відділень скоротилась на 30 установ.
Найбільші темпи у закритті структурних підрозділів зафіксували у банках:
- КредіАгріколь — 12 відділень (кожне десяте);
- Полтава банк — 9 відділень;
- ПриватБанк — 5 відділень.
Причини закриття офісів банків
"Отже, невпинний тренд на скорочення банківської мережі продовжується. З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень", — повідомив Гетманцев.
За словами голови Фінансового комітету, причини закриття відділень банків різні. А саме:
- фактор війни — втрата контролю за частиною українських регіонів і безпекові питання;
- виведення фінустанов з ринку;
- технології і оптимізація бізнес-процесів (фін-тек, нео-банки, інтернет-банкінг, віддалена верифікація, впровадження технологій на основі штучного інтелекту).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні з'явилася нова платіжна система "Прозора Мережа", яку ініціювала Незалежна асоціація банків. Поки що вона працює у тестовому режимі.
Також відомо, що Нацбанк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.
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