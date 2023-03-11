Украинские беженцы в Польше будут самостоятельно платить за проживание: что известно

Украинцы в Польше

С весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны будут покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро). Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в трудном материальном положении.

Об этом пишет Euractiv.

Украинцы в Польше

С мая 2023 года беженцы, которые находятся в Польше более 180 дней, должны будут покрывать 75% расходов на проживание, с лимитом в 60 злотых в день (12,73 евро). Польское правительство объясняет, что не может дальше финансировать пребывание украинских беженцев в такой степени, как раньше, поскольку с начала войны в феврале 2022 года оно приняло более миллиона украинских беженцев и предоставило им жилье.

Однако беженцы не только получают размещение, но и имеют доступ к другим государственным льготам и медицинской помощи, а также получают ежемесячное пособие на детей в размере 500 злотых (107 евро), что сильно обременяет бюджет Польши.

В 2022 году Польша потратила на украинских беженцев около 8,36 млрд евро, что составляет треть общих расходов на беженцев среди всех стран ЕС.

Польша получила 123 миллиона евро от Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF), однако польское правительство заявляет, что оптимально, чтобы помощь беженцам не продолжалась более года, поскольку это может демотивировать их и усложнить возвращение на рынок труда.

Напомним, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия ужесточились.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.