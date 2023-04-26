Беженцы в Румынии – где работают и какие зарплаты получают

Украинки на кондитерской фабрике. Фото: Reuters

В Румынии из более чем 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тыс. человек. На начало апреля работу в этой стране нашли шесть тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.

О том, где работают украинцы и какие зарплаты получают, сообщает Миграционная платформа EWL.

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Какую зарплату предлагают украинцам

В Румынии чаще всего гражданам Украины предлагают простую физическую работу. За это ежемесячно в среднем платят 600–700 евро.

В частности, если речь идет о физической работе, то на рынке труда преобладают вакансии, где не нужен особый опыт и знание румынского языка. Чаще всего украинцы устраиваются на работу на автомобильные концерны по производству комплектующих для европейских автогигантов, а также предприятия пищевой промышленности. Там в среднем можно рассчитывать на 600–670 евро в месяц.

Справедливо, что больше предлагают тем, кто владеет определенными профессиональными навыками. В частности, речь идет о работниках швейного производства, кондитерах или поварах. Так, на работу на швейное производство могут попасть женщины 50-55 лет и старше. Размер зарплаты швеи — 800-900 евро в месяц.

Как отметили в Департаменте международной рекрутации Миграционной платформы EWL, на такие вакансии рассматривают женщин, имеющих опыт шитья на дому.

Заработная плата механиков, электриков, сварщиков в Румынии составляет до 1 тыс. евро. Для того чтобы подтвердить квалификацию, достаточно иметь при себе украинские документы.

Изменение подходов к трудоустройству

В Румынии работодатели заинтересовали беженцев из Украины благодаря изменению подходов к трудоустройству. В частности, в зимний период некоторые местные предприятия трудоустраивали женщин из Украины, обеспечивая бесплатным проживанием их и их детей. Это время пришлось на сложный период в Украине, когда выключали свет из-за массовых ракетных ударов.

В стране работает программа поддержки женщин с детьми. Так, пока женщина работает — ее ребенком занимаются опекуны. Предусмотрены купоны на бесплатное питание. Поэтому даже при условии получения меньшей зарплаты в 450-550 евро женщины имеют возможность заработать, экономя на базовых расходах. В то время как в других странах Европы украинцам приходится арендовать жилье за свой счет и покупать продукты.

Сейчас некоторые работодатели продолжают выдавать карточки на продукты, которыми украинские беженцы могут рассчитаться в магазинах или предоставляют бесплатное питание.

Ранее мы писали о новых правилах поддержки украинских беженцев Румынии. Выплата средств будет осуществляться непосредственно украинцам, а не владельцам жилья за их размещение.

Напомним, украинцев за рубежом ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.