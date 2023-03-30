Допомога українцям у Румунії — на які суми можна розраховувати

Кошти виплачуватимуть тим, хто знайде роботу в цій країні

У Румунії зміняться правила підтримки українських біженців. Планують виплати коштів здійснювати безпосередньо українцям, а не власникам житла за їх розміщення.

Про такі новації повідомляє romania-insider.com.

Які суми будуть виплачувати

Як заявила координатор гуманітарної допомоги Мадалина Турза, схема підтримки зміниться для середньострокової та довгострокової інтеграції біженців.

"Ми хочемо, щоб українські біженці були незалежними в нашій країні, діти могли ходити в школу і гідно повернутися додому, коли прийде час", — пояснила вона.

Грошову допомогу виплачуватимуть тим громадянам України, які знайдуть роботу в цій країні та запишуть своїх дітей до шкіл. Розмір виплати щомісяця становитиме 2000 леїв (у перерахунку 400 євро) на родину до кінця року.

Поки що за розміщення одного українського біженця уряд Румунії сплачує власникам житла 14 євро за добу за схемою "50/20". Тобто 50 лей за проживання та 20 лей — за харчування.

Чому змінюють правила

На такий крок уряд йде, щоб заощадити кошти, адже державі не вигідно виплачувати кошти домовласникам. Зокрема, двокімнатна квартира за 300 євро, в якій приймали чотирьох біженців, приносила власнику 1 тис. євро завдяки програмі "50/20", а вілла за розміщення 16 осіб обходилась державі у 5 тис. євро щомісяця.

Проте у певних випадках схема "50/20" збережеться. Йдеться про уразливих категорій громадян, людей похилого віку старше 65 років та студенти, які навчаються в румунських університетах, й не можуть працювати.

Біженці з України продовжуватимуть користуватися безплатними медичними, а також соціальними та освітніми послугами в Румунії.

За даними румунського уряду, минулого року держава виплатила понад 106 млн євро з державного бюджету на дану програму. Щоденні витрати сягали 352 тисяч євро.

З відкритих джерел відомо, що в Румунії офіційно працевлаштовані 5 тис. українських біженців.

Громадяни України, які хочуть отримати тимчасовий захист у цій країні, дізнатися інформацію про доступ на територію, послуги, права та обов’язки, можуть скористатися порталом help.unhcr.org.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які виїхали за кордон та отримували допомогу від міжнародних благодійних організацій чи урядів держав, повинні задекларувати свої доходи за 2022 рік. Однак стосується це не всіх біженців.

Також на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.