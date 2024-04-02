Зарплата чиновников 2024 года — какие суммы уходят из бюджета на оплату труда

Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua

В 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.

Такие данные обнародованы пресс-службой Министерства финансов.

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Как изменилась зарплата чиновников

По данным ведомства, в феврале по сравнению с январем уровень средней зарплаты среди государственных органов центрального уровня увеличился с 38 тыс. гривен до 43 тыс. гривен, а уровень среднего должностного оклада для этих органов вырос с 22 до 25 тыс. гривен.

Как поясняют в Министерстве финансов, в феврале фактически все органы перешли на новую грейдовую систему оплаты труда, в этой связи наблюдается рост уровня оплаты труда.



Увеличилась средняя зарплата для работников некоторых уровней должностей. В частности, специалисты профессионального уровня, работающие в госорганах центрального уровня и перешедшие на новую систему оплаты труда, в среднем получили на 4,2 тыс. гривен больше по сравнению с январем этого года.

Где самая большая заработная плата

Как сообщают в ведомстве, по уровню зарплат лидируют чиновники Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем сотрудникам платят 86 тысяч гривен.



На втором месте по уровню средней заработной платы идет Министерство по делам ветеранов — 69,9 тыс. гривен.

На третьем месте разместился Антимонопольный комитет, где чиновники получают в среднем 65,9 тыс. гривен.

Далее следует Министерство аграрной политики и продовольствия, где средняя зарплата составляет 60,2 тыс. гривен.

Замыкает пятерку лидеров по величине средних зарплат Секретариат Кабинета Министров. Там должностным лицам платят в среднем 59,2 тыс. гривен.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.