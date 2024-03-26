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Зарплата у 400 тис. грн — Мінфін оприлюднив заробітки чиновників

26 березня 2024 13:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати чиновників та суддів — Мінфін розповів, хто заробляє до 400 тис. грн
Українські урядовці. Фото: Telegram/Денис Шмигаль
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві фінансів опублікували інформацію про оплату праці та чисельність чиновників в Україні. Йдеться про працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій та органів судової влади.

Про це інформує пресцентр Мінфіну.

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Захмарні зарплати чиновників

За даними Міністерства, лідирує за рівнем заробітної плати Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому там працівникам виплачують зарплату у майже 70 тисяч гривень. Налічується 531 працівник. Заробітна плата керівництва регулятора у сфері енергетики найвища — 400,7 тисячі гривень.

 

зарплати чиновників
Джерело: Мінфін

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті України. Там у середньому працівники отримують 67,7 тисячі гривень. Налічується у відомстві 465 осіб. Керівник щомісяця отримує 126,1 тисячі гривень.

У Секретаріаті уряду розмір середньої зарплати становить 58 тисяч гривень. Чисельність працівників — 677 осіб. Керівництво отримує 101,7 тисячі гривень щомісяця.

 

зарплати чиновників
Джерело: Мінфін

Також традиційно високі зарплати в українських суддів.

 

суд зарплати
Джерело: Мінфін

Оптимізація чисельності чиновників в Україні

Станом на початок року у 108 органах держвлади фактично працює 169 тисяч осіб. Торік кількість працівників скоротилася на 6,8 тисячі осіб.

Наприкінці минулого року уряд схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить заощадити 8 млрд гривень за рік. Встановили зарплати, в яких оклад становить 70%, а премії — 30%. Раніше чиновники могли виписувати необмежений рівень премій. Також влада скоротить кількість посад цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості назвали популярні вакансії, на які скоротився попит на тлі війни. За деякими з них готові платити до 50 тис. гривень.

Також ми писали, що у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Мінфін
зарплати
робота
чиновники
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доходи

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