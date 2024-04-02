Зарплата чиновників 2024 — які суми йдуть з бюджету на оплату праці

Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua

У 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.

Такі дані оприлюднені пресслужбою Міністерства фінансів.

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Як змінилась зарплата посадовців

За даними відомства, у лютому порівняно з січнем рівень середньої зарплати з-поміж державних органів центрального рівня збільшився з 38 тис. гривень до 43 тис. гривень, а рівень середнього посадового окладу для цих органів зріс з 22 до 25 тис. гривень.

Як пояснюють у Міністерстві фінансів, у лютому фактично всі органи перейшли на нову грейдову систему оплати праці, у зв'язку з цим спостерігається зростання рівня оплати праці.



Збільшилися середня зарплата для працівників деяких рівнів посад. Зокрема, фахівці професійного рівня, які працюють у держорганах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому одержали на 4,2 тис. гривень більше проти січня цього року.

Де найбільша заробітна плата

Як повідомляють у відомстві, за рівнем зарплат лідирують посадовці Національної комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому працівникам платять 86 тис. гривень.



На другому місці за рівнем середньої заробітної плати йде Міністерство у справах ветеранів — 69,9 тис. гривень.

На третьому місці розташувався Антимонопольний комітет, де чиновники отримують у середньому 65,9 тис. гривень.

Далі йде Міністерство аграрної політики та продовольства, де середня зарплата становить 60,2 тис. гривень.

Замикає п'ятірку лідерів за величиною середніх зарплат — Секретаріат Кабінету Міністрів. Там посадовцям платять у середньому 59,2 тис. гривень.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни України, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.