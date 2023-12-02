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Украинские пенсионеры и дальше будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

2 декабря 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионерам продолжат доплачивать за возраст
Пенсионеры. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Благодаря финансовой поддержке партнеров Украина продолжает повышение социальных выплат для тех, кто в этом больше всех нуждается. В частности, Кабинет Министров Украины продолжает программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 1 декабря.

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По словам главы правительства, пенсии в ноябре были профинансированы на 100%. Выплачено 57,8 млрд грн.

"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70-75 лет — дополнительные 300 грн ежемесячно", — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, вместе с ЮНИСЕФ правительство продолжает программу поддержки для украинских семей.

"Речь идет о выплатах для малообеспеченных многодетных семей в восьми прифронтовых районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Такие семьи смогут в течение трех месяцев получать по 3600 грн на взрослого и 6600 грн на ребенка", — отметил премьер-министр.

Новини.LIVE сообщали ранее, что некоторые украинцы пожилого возраста могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.

Речь идет об одной из надбавок к выплатам, предоставляемым гражданам при особых жизненных обстоятельствах. Дополнительные средства смогут получить одинокие пожилые люди, которым более 80 лет, но при некоторых условиях. А именно:

  • гражданин проживает одиноко;
  • нуждается в постоянном медицинском уходе.

Правила предоставления доплаты прописаны в постановлении правительства "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".

Для того, чтобы получить соответствующую доплату, нужно подать заявление и добавить пакет документов.

Напомним, в определенных случаях украинцы могут потерять пенсионные выплаты. Это может произойти, если:

  • пенсия назначена на основании документов, содержащих непроверенные сведения или найдут ошибку в оформлении пенсии;
  • окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;
  • если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев.

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