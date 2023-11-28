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Українцям доплатять до пенсії 40% — ключові умови

28 листопада 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії стануть на 40% більші — кого з українців чекають доплати
Грошові купюри. Фото: РБК-Ураїна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.

Це передбачено урядовою постановою № 261.

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Йдеться про одну з надбавок до виплат, які надають громадянам за особливих життєвих обставин. Додаткові кошти зможуть отримати самотні літні люди, яким більш ніж 80 років, але за деяких умов. А саме:

  • громадянин проживає самотньо;
  • потребує постійного медичного догляду.

Правила надання доплати прописані в ухвалі уряду "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд".

Для того, щоб отримати відповідну доплату потрібно подати заяву та додати пакет документів.

Які потрібні документи

  • висновок медкомісії про необхідність постійного догляду;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • індивідуальний податковий номер (ІПН);
  • виписка з Пенсійного фонду, що підтверджує те, що людина не отримує інших надбавок за доглядом.

Яка зараз сума доплати

Як зазначається, сума доплати становить частку 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю. Зараз він становить 2,09 тис. гривень. Тобто, розмір становить 837 гривень.

Варто зауважити, що особи, які вже отримають пенсію з інвалідності, не мають право на відповідну надбавку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

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