Пенсіонерам продовжать доплачувати за вік

Пенсіонери. Фото: Freepik

Завдяки фінансовій підтримці партнерів Україна продовжує підвищення соціальних виплат для тих, хто цього найбільше потребує. Зокрема, Кабінет міністрів України продовжує програму щомісячних доплат до пенсій за віком.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 грудня.

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Які доплати отримають пенсіонери

За словами очільника уряду, пенсії в листопаді були профінансовані на 100%. Виплачено 57,8 млрд грн.

"Продовжуємо програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років — додаткові 300 грн щомісяця", — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, разом з ЮНІСЕФ Уряд продовжує програму підтримки для українських родин.

"Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину", — зауважив прем’єр-міністр.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.

Йдеться про одну з надбавок до виплат, які надають громадянам за особливих життєвих обставин. Додаткові кошти зможуть отримати самотні літні люди, яким більш ніж 80 років, але за деяких умов. А саме:

громадянин проживає самотньо;

потребує постійного медичного догляду.

Правила надання доплати прописані в ухвалі уряду "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд".

Для того, щоб отримати відповідну доплату потрібно подати заяву та додати пакет документів.

Нагадаємо, в певних випадках українці можуть втратити пенсійні виплати. Це може статися, якщо: