Пенсии в 2024 году — почему граждане могут потерять выплаты

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсионеры в 2024 году могут потерять выплаты, если не пройдут процедуру физической идентификации. Чтобы этого не произошло, нужно спешить ее пройти в упрощенном порядке.

Об этом сообщается в Министерстве социальной политики.

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Процедура идентификации для пенсионеров

Как отмечают в ведомстве, граждане теперь могут проходить механизм идентификации через видеоформат на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

При этом видеоидентификация должна осуществляться не ранее, чем за десять рабочих дней, однако не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявки на выплаты.

Для того, чтобы пройти видеоидентификацию в Пенсионном фонде, нужно сначала записаться на видеоидентификацию на портале ПФУ, выполнив следующие шаги:

необходимо зайти на е-портал;

выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференции".

В специальной форме нужно заполнить обязательные поля, имеющие рядом звездочку:

личная информация и данные паспорта;

адрес электронной почты и мобильный номер (для обратной связи со специалистами Пенсионного фонда);

выбрать способ видеоидентификации из приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

указать, есть ли необходимость в переводе на жестовой язык или физическом сопровождении помощника или ассистента.

В конце нужно дать согласие на передачу данных и нажать раздел "Подать заявление".

После этого работник Пенсионного фонда свяжется с заявителем для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

Следует заметить, что заявление может подавать не только само лицо, претендующее на выплату, если это:

малолетние или несовершеннолетние лица;

недееспособные лица;

лица, дееспособность которых ограничена.

Вместо них заявление можно подавать:

родителям;

усыновителям;

родителям-воспитателям;

приемным родителям;

патронатным воспитателям;

опекунам;

попечителям.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине в зависимости от возраста, категории и ряда других факторов гражданам назначают различные виды пенсионных выплат. Среди них и пенсию "в связи с потерей кормильца", по начислениям которой есть определенные нюансы.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 года планируется повышение максимального и минимального размеров пенсий. Эта инициатива будет касаться тех пенсионеров, выплаты которых сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.