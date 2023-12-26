Пенсії у 2024 році — чому громадяни можуть втратити виплати

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсіонери у 2024 році можуть втратити виплати, якщо не пройдуть процедуру фізичної ідентифікації. Щоб цього не сталося, потрібно поспішити її пройти у спрощеному порядку.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

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Процедура ідентифікації для пенсіонерів

Як зазначають у відомстві, тепер громадяни можуть проходити механізм ідентифікації через відеоформат на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

При цьому відеоідентифікація має здійснюватися не раніше ніж за десять робочих днів, однак не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту подачі заявки на виплати.

Для того, щоб пройти відеоідентифікацію в Пенсійному фонді, потрібно спочатку записатися на відеоідентифікацію на порталі ПФУ, виконавши такі кроки:

необхідно зайти на е-портал;

обрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференції".

У спеціальній формі треба заповнити обов'язкові поля, які матимуть поруч зірочку:

особиста інформація та дані паспорта;

адреса електронної пошти та мобільний номер (для зворотного зв'язку з фахівцями Пенсійного фонду);

вибрати спосіб відеоідентифікації з-поміж застосунків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

зазначити, чи є потреба в перекладі жестовою мовою чи фізичному супроводі помічника або асистента.

Вкінці треба дати згоду на передачу даних і натиснути розділ "Подати заяву".

Після чого працівник Пенсійного фонду зв'яжеться із заявником для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.

Варто зауважити, що заяву може подавати не лише сама особа, яка претендує на виплату у випадках, якщо це:

малолітні або неповнолітні особи;

недієздатні особи;

особи, дієздатність яких обмежена.

Замість них заяву дозволено подавати:

батькам;

усиновителям;

батькам-вихователям;

прийомним батькам;

патронатним вихователям;

опікунам;

піклувальникам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні залежно від віку, категорії та низки інших факторів, громадянам призначають різні види пенсійних виплат. З-поміж них і пенсію "у зв'язку з втратою годувальника", щодо нарахувань якої є певні нюанси.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року планується підвищення максимального та мінімального розмірів пенсій. Ця ініціатива стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї виплати зараз обмежені 10 прожитковими мінімумами.