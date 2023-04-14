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Украинские ритейлеры объединились для гарантии поставки базовых продуктов: детали меморандума

14 апреля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ритейл будет гарантировать стабильные поставки продуктов во время войны — детали меморандума
Продуктовый супермаркет в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские продуктовые торговые сети подписали общий Меморандум о гарантии поставки базовых пищевых продуктов во время военного положения. В частности, в нем прописаны сроки расчета с производителями.

Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации ритейлеров Украины.

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Подробности меморандума

Согласно документу, условия оплаты по договорам поставки основных отечественных продуктов не будут превышать 30 календарных дней.

"Документ вступит в силу со дня получения выводов Антимонопольного комитета Украины о соответствии действий субъектов хозяйствования положениям Закона Украины "О защите экономической конкуренции", — говорится в заявлении.

В перечень товаров, на которые будет распространяться действие меморандума, попали продукты отечественного производства, кроме товаров маркированных как "органическая продукция":

  • различные крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая);
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная;
  • хлеб, батон;
  • макаронные изделия из мягких сортов;
  • вермишель из муки высшего пшеничного сорта;
  • молоко (кроме длительного хранения);
  • сыр кисломолочный;
  • кефир фасованный в пленку;
  • масло сливочное (жирность 72,5%);
  • сметана фасованная в пленку;
  • яйца куриные (нефасованные) или категории С1;
  • масло подсолнечное рафинированное;
  • мясо курятины и свинины;
  • овощи нефасованные "борщового набора" (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная);
  • вода минеральная негазированная.

Сети в своей деятельности будут придерживаться требований правительственных постановлений №160 и №1236 относительно сроков расчетов на соцтовары в пределах 10 календарных дней и 10% розничной наценки.

"Закрепленный Меморандумом подход позволит сбалансировать взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками для широкого круга отечественных производителей пищевых продуктов. Разработанный с учетом реального сложного экономического состояния и финансовой способности ритейла в условиях войны, документ призван обеспечить определенную поддержку отечественных производителей и стабилизацию цепи поставок базовых продуктов", отмечает Ассоциация ритейлеров.

Там уточнили, что над документом работали представители крупных розничных сетей, включая АТБ, Сильпо, Ашан, Novus, Varus. Перед подписанием меморандума были проведены консультации с представителями власти.

Что следует знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также мы писали, что украинские магазины продолжают массово завышать цены на продукты, утвержденные правительством как социальные. Нарушителей наказывают штрафами, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужба.

 

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