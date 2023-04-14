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Українські рітейлери об’єднались для гарантії постачання базових продуктів: деталі меморандуму

14 квітня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Рітейл гарантуватиме стабільні поставки продуктів під час війни — деталі меморандуму
Продуктовий супермаркет в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські продуктові торговельні мережі підписали спільний Меморандум про гарантію постачання базових харчових продуктів під час воєнного стану. Зокрема, у ньому прописані терміни розрахунків з виробниками.

Про це йдеться на офіційному сайті Асоціації рітейлерів України.

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Деталі меморандуму

Згідно з документом, умови оплати за договорами постачання основних вітчизняних продуктів не перевищуватимуть 30 календарних днів.

"Документ набере чинності з дня отримання висновків Антимонопольного комітету України щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням Закону України "Про захист економічної конкуренції", йдеться у заяві.

У перелік товарів, на які поширюватиметься дія меморандуму, потрапили продукти вітчизняного виробництва, окрім товарів маркованих як "органічна продукція":

  • різні крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова);
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне;
  • хліб, батон;
  • макаронні вироби з м'яких сортів;
  • вермішель з борошна пшеничного вищого сорту;
  • молоко (окрім тривалого зберігання);
  • сир кисломолочний;
  • кефір фасований у плівку;
  • масло вершкове (жирність 72,5%);
  • сметана фасована у плівку;
  • яйця курячі (нефасовані) або категорії С1;
  • олія соняшникова рафінована;
  • м'ясо курятини та свинини;
  • овочі нефасовані "борщового набору" (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна);
  • вода мінеральна негазована.

Мережі у своїй діяльності надалі дотримуватимуться вимог урядових постанов №160 та №1236 щодо термінів озрахунків на соцтовари в межах 10 календарних днів та 10% роздрібної націнки.

"Закріплений Меморандумом підхід дозволить збалансувати взаємовідносини між торгівельними мережами та постачальниками для широкого кола вітчизняних виробників харчових продуктів. Розроблений з врахуванням реального складного економічного стану та фінансової спроможності ритейлу в умовах війни, документ покликаний забезпечити певну підтримку вітчизняних виробників та стабілізацію ланцюга постачання базових продуктів харчування", зазначає Асоціація рітейлерів.

Там уточнили, що над документом працювали представники великих роздрібних мереж, зокрема, АТБ, Сільпо, Ашан, Novus, Varus. Перед підписанням Меморандуму були проведені консультації з представниками влади.

Що варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Також ми писали, що українські магазини продовжують масово завищувати ціни на продукти, які урядом затверджені як соціальні. Порушників карають штрафами, повідомляє пресцентр Держпродспоживслужба.

 

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