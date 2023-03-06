Цены в Украине — в супермаркетах рекордно подорожали некоторые овощи

Тенденция наблюдается с начала года

В украинских супермаркетах рекордно выросла стоимость некоторых популярных овощей. Такая тенденция продолжается с начала года.

Об этом свидетельствует мониторинг цен аналитического проекта East Fruit.

Как изменились цены

По словам аналитиков, речь идет о ценах на лук и морковь. По их данным, отпускная стоимость лука озвучивается в пределах 42-47 гривен за килограмм (т.е. 1,15-1,29 доллара). Цена в среднем на 18% превышает ценники неделей раньше.

Отмечается, что сейчас цена на лук в стране в среднем в четыре раза выше прошлогоднего в это время. Установлено, что цена лука рекордная с 1991 года.

Еще один овощ, который тоже оказался в списке лидеров по удорожанию, — морковь. Этот овощ тоже продолжает расти в цене с начала года.

В частности, у большинства украинских производителей цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара). Стоимость в среднем на 25% дороже показателей прошедшей рабочей недели. Сейчас морковь в стране стоит в среднем в 2,8 раза больше, чем в 2022 году в этот период.

Причины удорожания

Как объясняют аналитики, рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на лук и качественную морковь в условиях ограниченного предложения. В то время как запасы моркови в хранилищах хозяйств иссякают, а многие крупные хозяйства практически распродали репчатый лук.

Эксперты сообщают, что эти популярные овощи продолжат дорожать в ближайшее время.

Украина планирует в дальнейшем импортировать зерно, овощи и фрукты, поскольку спрос может преобладать над предложением. Следовательно, цены могут вырасти.

"Значительная часть (зерна, овощей и фруктов. — Ред.) будет импортироваться. Если же будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к удорожанию", — объясняют аналитики.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.