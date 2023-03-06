Ціни в Україні — у супермаркетах рекордно подорожчали деякі овочі

Тенденція спостерігається з початку року

В українських супермаркетах рекордно зросла вартість деяких популярних овочів. Така тенденція продовжується з початку року.

Про це свідчить моніторинг цін аналітичного проєкту East Fruit.

Як змінилися ціни

За словами аналітиків, йдеться про ціни цибулю та моркву. За їхніми даними, відпускна вартість цибулі озвучується в межах 42-47 гривень за кілограм (тобто 1,15-1,29 долара). Ціна у середньому на 18% перевищує цінники тижнем раніше.

Зазначається, що зараз ціна на цибулю в країні в середньому у чотири рази вища, ніж було минулого року у цей час. Встановлено, що вартість цибулі рекордна із 1991 року.

Ще один овоч, який теж опинився у списку лідерів зі здорожчання, — морква. Цей овоч продовжує зростати у вартості з початку року.

Зокрема, у більшості українських виробників ціни на моркву встановлені на рівні 25-35 грн/кг (0,68-0,96 долара). Вартість у середньому на 25% дорожче за показники минулого робочого тижня. Зараз морква в країні коштує у середньому у 2,8 раза більше, ніж було 2022 року у цей період.

Причини подорожчання

Як пояснюють аналітики, зростання цін обумовлене доволі високим попитом на цибулю та якісну моркву за умов обмеженої пропозиції. Тоді як запаси моркви у сховищах господарств вичерпуються, а багато великих господарств практично розпродали ріпчасту цибулю.

Експерти повідомляють, що ці популярні овочі продовжать дорожчати найближчим часом.

Україна планує надалі імпортувати зерно, овочі та фрукти, оскільки попит може переважати над пропозицією. Відтак, ціни можуть зрости.

"Значна частина (зерна, овочів та фруктів. — Ред.) буде імпортуватися. Якщо ж будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція — це може призвести до здорожчання", — пояснюють аналітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.