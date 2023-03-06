Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українські супермаркети встановили рекордні ціни на деякі продукти arrow

Українські супермаркети встановили рекордні ціни на деякі продукти

6 березня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у супермаркетах рекордно подорожчали деякі овочі
Тенденція спостерігається з початку року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах рекордно зросла вартість деяких популярних овочів. Така тенденція продовжується з початку року.

Про це свідчить моніторинг цін аналітичного проєкту East Fruit.

Читайте також:

Як змінилися ціни

За словами аналітиків, йдеться про ціни цибулю та моркву. За їхніми даними, відпускна вартість цибулі озвучується в межах 42-47 гривень за кілограм (тобто 1,15-1,29 долара). Ціна у середньому на 18% перевищує цінники тижнем раніше.

Зазначається, що зараз ціна на цибулю в країні в середньому у чотири рази вища, ніж було минулого року у цей час. Встановлено, що вартість цибулі рекордна із 1991 року.

Ще один овоч, який теж опинився у списку лідерів зі здорожчання, — морква. Цей овоч продовжує зростати у вартості з початку року.

Зокрема, у більшості українських виробників ціни на моркву встановлені на рівні 25-35 грн/кг (0,68-0,96 долара). Вартість у середньому на 25% дорожче за показники минулого робочого тижня. Зараз морква в країні коштує у середньому у 2,8 раза більше, ніж було 2022 року у цей період.

Причини подорожчання

Як пояснюють аналітики, зростання цін обумовлене доволі високим попитом на цибулю та якісну моркву за умов обмеженої пропозиції. Тоді як запаси моркви у сховищах господарств вичерпуються, а багато великих господарств практично розпродали ріпчасту цибулю.

Експерти повідомляють, що ці популярні овочі продовжать дорожчати найближчим часом.

Україна планує надалі імпортувати зерно, овочі та фрукти, оскільки попит може переважати над пропозицією. Відтак, ціни можуть зрости.

"Значна частина (зерна, овочів та фруктів.  Ред.) буде імпортуватися. Якщо ж будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція це може призвести до здорожчання", — пояснюють аналітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

21:10Емоції міста: будні українців та Києва у 376 день війни очима Новини.LIVE

21:09 Найхоробріша жінка світу: парамедкиня "Тайра" стала лауреаткою американської премії

21:01 У чому краще тримати гривневі заощадження: поради інвесторам

21:00 Чи чекати тепла на 8 березня: народна синоптикиня здивувала прогнозом

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:50 У хід йдуть всі: окупанти відправляють знов на війну поранених та зацікавились пенсіонерами

20:38 росія веде два інформаційних фронти проти України: Маляр пояснила в чому особливість

20:34 Для криптовалют минулий рік став пекельним, — фінансист

20:26 Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнив та призначив Президент

Ексклюзив

20:25Квітковий бум у столиці: як кияни та магазини готуються до 8 березня

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтельман розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен України відреагував на жорстокий розстріл українського військового

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців "Гвардії наступу"

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:22 На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Актуальне по темі

None 6 Березень 21:13

Емоції міста: будні українців та Києва у 376 день війни очима Новини.LIVE

None 6 Березень 21:10

Найхоробріша жінка світу: парамедкиня "Тайра" стала лауреаткою американської премії

None 6 Березень 21:14

У чому краще тримати гривневі заощадження: поради інвесторам

None 6 Березень 21:08

Чи чекати тепла на 8 березня: народна синоптикиня здивувала прогнозом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB