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Украинский рынок насыщен российским топливом: подробности скандала

8 марта 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Дизтопливо в Украине — трейдеры завозят подозрительно дешевый ресурс
Горючее, завозимое с юга, может быть перекупленным российским ресурсом
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском топливном рынке длительное время наблюдается профицит дизельного топлива, что способствует сокращению объемов импорта. При этом эксперты предполагают, что завозимый с юга ресурс может быть перекупленным российским горючим.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr.

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Какая сейчас ситуация с закупками

Издание отмечает, что в последний месяц зимы украинские компании растаможили 480,6 тысяч тонн дизеля, а это на 24% меньше против показателя января.

В основном уменьшились закупки на южном направлении, которое зависит от морских поставок. Большее число сделок по продаже продукта на дунайских терминалах трейдеры заключили с премиями 120-160 долларов к средиземноморским котировкам. В то же время к концу февраля на юге появлялись предложения якобы турецкого или албанского дизеля по крайне низкой цене — ниже 100 долларов.

Трейдеры, поставляющие нефтепродукты в дунайские порты, предполагают, что такие предложения вызывают много вопросов из-за цены, потому что стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов.

По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из россии, ведь средиземноморские порты продаются со значительными скидками. Как известно, с февраля для российского дизтоплива установлены четкие ценовые рамки, которые запрещено превышать.

"Премии на автомобильные партии дизеля по терминалам в Русе не изменились и составляют $90-120, в порту "Констанца" продукт продают за +$90 до средиземноморских котировок. На северном направлении поставок ситуация не изменилась. В начале марта с восточных терминалов Польши автомобильные партии продаются с премиями $100-120. По словам поставщиков, активность украинских покупателей остается низкой", — рассказали польские трейдеры.

Подозрительно дешевое горючее

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в Украине с начала года, кроме бензина и дизельного топлива, которые подешевели на 4-5 грн на каждом литре (на 8-10%), упал в стоимости и автомобильный газ (на 20%).

Он предполагает, что удешевление автогаза происходит тоже по большей части благодаря увеличению доли российского ресурса. Его могут импортировать под видом "польских", "литовских" и "латвийских" поставок.

Такой автогаз снабжали такой схемой с осени прошлого года, а сейчас активно поступает слишком дешевый дизель. В частности, на днях для оформления поступил из Албании или Египта.

"Думаю, скоро поступит марокканский, алжирский или тунисский… Эти страны — новые неожиданные экспортеры дизтоплива, которые в большинстве своем не имеют своей нефтепереработки. А откуда тогда продукт? Из россии. Именно эти страны начали принимать это горючее после европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое приобрело в силу 5 февраля", — говорит руководитель "А-95".

Куюн отметил, что также Турция не прекращала импортировать нефть и нефтепродукты из россии.

"Трейдеры говорят, что сильно там не заморачиваются на морских терминалах "перебивают" паспорта, и это горючее превращается в турецкое, то есть неподсанкционное... В феврале "турецкого" горючего было 50 тыс. т, или 10% от общего импорта", отмечает он.

По мнению эксперта, такие поставки могут стать проблемой для государства, поскольку создают нездоровую конкуренцию законным поставщикам и влияют на экономику страны в целом. Он убежден, что следует ввести четкие механизмы контроля за импортом и продажей нефтепродуктов.

Напомним, на территории ЕС ввели запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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