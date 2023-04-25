Пенсии за границей — украинские беженцы получат законные выплаты

Человек пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинским гражданам, получившим временную защиту или статус беженца за границей, обещают возвращение возможности получения пенсий. Они смогут оформить выплаты и денежную помощь непосредственно в странах пребывания.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Получение пенсий за границей

По словам омбудсмена, согласно правительственному постановлению №328, предусматривается возможность получения пенсионных выплат международными переводами через АО "Укрпочта", однако исключительно при наличии у нее технической возможности. Особенно это касается пенсионеров, у которых нет текущих счетов у украинских финучреждений.

Также ожидается, что заявления о выплатах пенсий или денежной помощи будут принимать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или органы соцзащиты населения через учреждения уполномоченного банка, в частности в электронном формате с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), базирующейся на сертификате электронной подписи, получателе уполномоченного работника финучреждения.

Как отметил Лубинец, он поддерживает утвержденные изменения в законодательство, поскольку урегулируют вопросы выплаты пенсий и денежной помощи для украинцев, покинувших территорию Украины из-за войны.

Следовательно, гражданам, получившим временную защиту в других странах или статус беженца, упростили механизм получения пенсионных выплат и пособия без выезда на территорию страны.

Изменения будут способствовать реализации права граждан Украины на государственное пенсионное обеспечение и денежную помощь, добавил чиновник.

Как оформить пенсии за границей

Также украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:

зайти на портал Пенсионного фонда;

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";

дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;

нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.