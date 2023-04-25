Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинским беженцам обещают пенсии за границей: что нужно знать arrow

Украинским беженцам обещают пенсии за границей: что нужно знать

25 апреля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии за границей — украинские беженцы получат законные выплаты
Человек пожилого возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским гражданам, получившим временную защиту или статус беженца за границей, обещают возвращение возможности получения пенсий. Они смогут оформить выплаты и денежную помощь непосредственно в странах пребывания.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Читайте также:

Получение пенсий за границей

По словам омбудсмена, согласно правительственному постановлению №328, предусматривается возможность получения пенсионных выплат международными переводами через АО "Укрпочта", однако исключительно при наличии у нее технической возможности. Особенно это касается пенсионеров, у которых нет текущих счетов у украинских финучреждений.

Также ожидается, что заявления о выплатах пенсий или денежной помощи будут принимать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или органы соцзащиты населения через учреждения уполномоченного банка, в частности в электронном формате с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), базирующейся на сертификате электронной подписи, получателе уполномоченного работника финучреждения.

Как отметил Лубинец, он поддерживает утвержденные изменения в законодательство, поскольку урегулируют вопросы выплаты пенсий и денежной помощи для украинцев, покинувших территорию Украины из-за войны.

Следовательно, гражданам, получившим временную защиту в других странах или статус беженца, упростили механизм получения пенсионных выплат и пособия без выезда на территорию страны.

Изменения будут способствовать реализации права граждан Украины на государственное пенсионное обеспечение и денежную помощь, добавил чиновник.

Как оформить пенсии за границей

Также украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:

  • зайти на портал Пенсионного фонда;
  • войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";
  • дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;
  • нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас