Украинским беженцам в Германии станет легче найти работу — что изменилось

Трудоустройство на работу. Иллюстративное фото: Pexels

В Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, которые закончили интеграционный курс.

Об этом пишет handelsblatt.com.

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Новая система по трудоустройству украинцев

Как известно, в середине октября немецкие власти сообщили о новом подходе к трудоустройству украинских беженцев, а именно их ускоренной интеграции на рынок труда.

В настоящее время в стране работает только 20% трудоспособных переселенцев. Если же говорить о других странах, то там эта цифра в разы выше. К примеру, в Нидерландах работает 70% трудоспособных украинцев.

По новому курсу правительства более 400 центров занятости на территории Германии будут чаще приглашать граждан Украины на консультации. До этого такая практика была разной.

В одних Jobcenter сначала предлагали дополнительно пройти языковые курсы, учитывали квалификацию беженцев, занимались признанием дипломов, а уже тогда рассматривали, может ли человек трудоустроиться по специальности. В свою очередь, другие центры занятости были сосредоточены на временной занятости и оперативно находили рабочие места.

Больше возможностей для беженцев

Однако сейчас предпринимателей будут убеждать в том, чтобы они брали на работу украинцев, если у них даже не очень хороший уровень немецкого языка.

"Мы ведем переговоры с крупными компаниями — от производства до логистики и розничной торговли. Но мы также хотим привлечь средний бизнес", — подчеркнул специальный представитель по вопросам интеграции беженцев на рынок труда Даниэль Терценбах.

Как это поможет Украине

По словам чиновников, ускоренная интеграция беженцев из Украины станет полезной не только для Германии, но и для нашего государства, ведь вернувшись в родную страну, украинцы уже будут иметь профессиональный опыт и знания.

"Если они все хорошо интегрируются и будут работать за границей, то это, безусловно, сыграет свою роль в восстановлении Украины", — подчеркнул соцпредставитель.

Напомним, в 2023 году украинские беженцы в Чехии заплатят налоги, сумма которых больше, чем объем социальной помощи. Как известно, в стране работает около 60% переселенцев из Украины в возрасте от 18 до 65 лет.