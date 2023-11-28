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Українці до кінця листопада можуть отримати 2,7 тис. грн — умови програми

28 листопада 2023 09:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога біженцям у Польщі — українці можуть отримати 2,7 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці з дітьми, які зараз вимушено перебувають у Польщі, можуть отримати грошову допомогу. Реєстрація триває до 30 листопада 2023 року включно.

Про це йдеться на порталі Ukrainianinpoland.

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Програма Dobry start у Польщі

Як зазначається, йдеться про допомогу від соціальної програми Dobry start, в межах якої біженці отримають 300 злотих (у перерахунку 2,7 тис. грн) на школярів.

Отримати кошти можна виключно на купівлю шкільного приладдя. Сума виплат не прив'язана до доходу родини.

Допомогу нададуть не одразу, адже на опрацювання заявок відводиться кілька місяців. Після того, як претендентів перевірять на відповідність критеріям, їм призначать допомогу. Кошти нарахують на банківський рахунок, вказаний у заявці.

Хто може отримати допомогу

На відповідну допомогу можуть претендувати громадяни України, у яких є:

  • діти віком 7— 20 років;
  • діти з інвалідністю віком до 24 років.

Якщо у родині українських біженців є кілька учнів, то допомогу можна отримати на кожного з них.

Як подати заявку на допомогу

Подавати заявки на участь у програмі Dobry start громадяни можуть:

  • на порталі empatia.mpips.gov.pl;
  • через інтернет-банкінг (mBank SA, ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Bank Millennium SA, Velo Bank S.A., Nest Bank SA, SGB Bank SA, Bank BPS SA, Santander);
  • польський мобільний застосунок mZUS;
  • офіційний сайт PUE ZUS.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українці мають кілька днів, щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги до 3 тис. доларів. Заявки можуть подавати всі охочі, хто збирається відкрити власний бізнес.

Також ми писали, що близько шести мільйонів українських громадян з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, більшість з них знайшли там роботу. Проте не в усіх країнах працевлаштування доступне однаково. Ми розповіли, де знайти роботу найлегше. 

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.

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