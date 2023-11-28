Українським біженцям в Німеччині стане легше знайти роботу — що змінилось

Працевлаштування на роботу. Ілюстративне фото: Pexels

У Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.

Про це пише handelsblatt.com.

Читайте також:

Нова система з працевлаштування українців

Як відомо, в середині жовтня німецька влада повідомила про новий підхід щодо працевлаштування українських біженців, а саме їхню прискорену інтеграцію до ринку праці.

Наразі в країні працює лише 20% працездатних переселенців. Якщо ж говорити про інші країни, то там ця цифра є в рази вищою. До прикладу, в Нідерландах працює 70 працездатних українців.

За новим курсом уряду, понад 400 центрів зайнятості на території Німеччини будуть частіше запрошувати громадян України на консультації. До цього така практика була різною.

В одних Jobcenter спочатку пропонували додатково пройти мовні курси, враховували кваліфікацію біженців, займалися визнанням дипломів, а вже тоді розглядали, чи може людина працевлаштуватися за спеціальністю. Своєю чергою інші центри зайнятості були зосереджені на тимчасовій зайнятості та опертиавно знаходили робочі місця.

Більше можливостей для біженців

Проте зараз підприємців будуть переконувати в тому, аби вони брали на роботу українців, якщо вони навіть мають не дуже добрий рівень німецької мови.

"Ми ведемо переговори з великими компаніями — від виробництва до логістики та роздрібної торгівлі. Але ми також хочемо залучити середній бізнес", — наголосив спеціальний представник з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах.

Як це допоможе Україні

За словами посадовців, пришвидшена інтеграція біженців з Україна стане корисною не тільки для Німеччини, а й для нашої держави, адже повернувшись до рідної країни, українці вже будуть мати професійний досвід та знання.

"Якщо вони всі добре інтегруються і працюватимуть за кордоном, то це, безумовно, зіграє свою роль у відбудові України", — наголосив соцпредставник.

Нагадаємо, у 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.