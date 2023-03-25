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Украинским пенсионерам обещают ежемесячные доплаты при некоторых условиях

25 марта 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто может рассчитывать на ежемесячные доплаты
Ежемесячные денежные доплаты доходят до 570 гривен
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере до 570 гривен. Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто имеет право на доплаты

По словам первого замминистра соцполитики Дарьи Марчак, размер доплаты может составить 300-570 гривен. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

"Ежемесячные компенсационные выплаты это не новая инициатива. Она была введена еще с 2020 года... Такая выплата производится, если размер пенсии, которую получает человек, не достигает 10 340 грн", пояснила она.

Еще одним условием есть возраст. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет.

Представитель Минсоцполитики сообщила, что в частности пенсионеры, которым исполнилось:

  • 70-75 лет — имеют право на выплату до 300 грн;
  • в возрасте 75-80 лет — до 456 гривен;
  • в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Таким образом, на самые высокие доплаты можно рассчитывать тем пенсионерам, кто в более почтенном возрасте.

Другие доплаты к пенсиям

Некоторые украинцы за особые заслуги перед Украиной имеют право на досрочный выход на пенсию по достижении 50-летнего возраста и доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Однако при условии, что они воспитали пять или более детей по меньшей мере до шестилетнего возраста и наработали минимум 15 лет страхового стажа.

Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан — 2093 гривны. Таким образом, доплата таким матерям будет составлять 732,55 гривны.

При этом по выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Больше о пенсиях и доплатах

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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