Пенсии в Украине - украинцы смогут получить дополнительные выплаты

Пенсионеры считают деньги. Фото: УНИАН

Пенсионеры в Украине теперь могут получить дополнительные выплаты в виде меценатской пенсии, которая была введена с начала 2022 года. Она предоставляет возможность пенсионерам получать дополнительные средства, если кто-то желает помочь им, платя определенную сумму на отдельный счет ПФУ.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как пенсионерам получить выплаты

В сообщении говорится, что, если кто-то перечислит на специальный счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен уйдет получателю, а остальные 3 тысячи гривен будут распределены между другими пенсионерами в процентном соотношении 70 к 30. Стоит отметить, что помочь пенсионерам может любой человек, а не только члены их семей.

Эта новая форма помощи стала доступна для пенсионеров с начала 2022 года, и она может оказаться очень полезной для многих людей в Украине. Она может дополнительно помочь пожилым людям, которые имеют низкий доход и испытывают финансовые трудности.

Почему некоторые украинцы не смогут получить пенсии

На пенсию имеют права лишь лица, которых достигли возраста — 60,63 или 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа, в 63 — 20-23 года стажа, в 65 — 15-20 лет стажа. Люди в Украине, которые достигли 65 лет, но не отработали достаточное количество лет для получения пенсии, не будут получать пенсию, но им будет оказываться социальная помощь.

Напомним, что в Украине некоторые пенсионеры вправе получить сразу шесть выплат авансом. Речь идет о тех, кто собирается уехать за границу. По словам представителей Пенсионного фонда, получить шесть выплат за один раз можно, написав заявление в органы ПФУ.

В ПФУ напомнили, что согласно законодательству, пенсию в Украине выплачивают в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение государственной компании "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах страны. Что касается пенсионеров за границей, то в случае длительного пребывания пенсию будут выплачивать в случае, если это предусмотрено международными договорами, заключенными между Украиной и зарубежными государствами.