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Пенсионеры получат больше летом: кому доплатят 1 тыс. грн

22 апреля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — летом пенсионерам пересчитают выплаты
Украинская женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые пенсионеры получат пенсию задним числом. Пересчитают выплаты, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года.

Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому повысят пенсии в июне

Как отмечают в Пенсионном фонде, апрельский перерасчет пенсий касается тех пенсионеров, которые продолжают работать и накопили необходимое количество стажа для перерасчета.

Получить доплаты смогут пенсионеры, которые имеют не менее 35 лет стажа и выплату в размере не менее 7 тыс. гривен. Такие пенсионеры получат 1,2 тысячи гривен доплаты.

В целом же размер выплат будет индивидуальным: чем выше будет заработная плата, тем выше надбавка.

Поэтому в начале лета пенсионеры смогут получить выплаты сразу за три месяца — за июнь, май и апрель.

Причиной такой задержки перерасчета называют специальный механизм перерасчета. Необходимые данные об уплаченных взносах по заработным платам в текущем году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

Повышение выплат в июле

Кроме того, в июле 2023 года ожидается очередное повышение выплат для еще одной категории пенсионеров. По данным Министерства социальной политики Украины, с 1 июля пенсии будут проиндексированы для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Хотя индексация для всех будет составлять 19,7%, сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше повышение. Поэтому у государственных служащих и ученых будет разная конечная сумма после индексации.

Предыдущее повышение пенсий

По итогам мартовской индексации около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн. Диапазон повышения — 100-1,5 тыс. грн. В настоящее время средний размер пенсии в Украине находится на уровне 5,2 тыс. грн.

В частности, пенсии военным пенсионерам и ликвидаторам чернобыльской аварии выросли более чем на 1 тыс. грн.

Также не отменили дополнительные доплаты пенсионерам по возрасту, инициированные президентом.

Больше о пенсиях

Напомним, на днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 млрд гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

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