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Українським пенсіонерам розповіли, як отримати додаткові 7 тис. гривень

7 травня 2023 06:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пенсії в Україні - українці зможуть отримати додаткові виплати
Пенсіонери рахують гроші. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Пенсіонери в Україні тепер можуть отримати додаткові виплати у вигляді меценатської пенсії, яку було запроваджено з початку 2022 року. Вона дає можливість пенсіонерам отримувати додаткові кошти, якщо хтось бажає допомогти їм, сплачуючи певну суму на окремий рахунок ПФУ.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Як пенсіонерам отримати виплати

У повідомленні йдеться, що, якщо хтось перерахує на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту 3 тисяч гривень буде розподілено між іншими пенсіонерами у відсотковому співвідношенні 70 до 30. Варто зазначити, що допомогти пенсіонерам може будь-хто людина, а не лише члени їхніх родин.

Ця нова форма допомоги стала доступною для пенсіонерів з початку 2022 року, і вона може виявитися дуже корисною для багатьох людей в Україні. Вона може додатково допомогти людям похилого віку, які мають низький дохід і зазнають фінансових труднощів.

Чому деякі українці не зможуть отримати пенсії

На пенсію мають права лише особи, яких досягли віку — 60,63 або 65 років. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років стажу, у 63 — 20-23 роки стажу, у 65 — 15-20 років стажу. Люди в Україні, які досягли 65 років, але не відпрацювали достатньо років для отримання пенсії, не отримуватимуть пенсію, але їм надаватиметься соціальна допомога.

Нагадаємо, що в Україні деякі пенсіонери мають право отримати одразу шість виплат авансом. Йдеться про тих, хто має намір виїхати за кордон. За словами представників Пенсійного фонду, отримати шість виплат за один раз можна, написавши заяву до органів ПФУ.

У ПФУ нагадали, що згідно із законодавством, пенсію в Україні виплачують у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення державної компанії "Укрпошта" або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах країни. Щодо пенсіонерів за кордоном, то у разі тривалого перебування пенсію виплачуватимуть у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами, укладеними між Україною та закордонними державами.

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