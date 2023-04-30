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Украинцы имеют право получить шесть пенсий авансом

30 апреля 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто имеет право получить шесть пенсий авансом
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые пенсионеры вправе получить сразу шесть выплат авансом. Речь идет о тех, кто собирается уехать за границу.

О таких нюансах сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в Facebook.

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Как получить выплаты

По словам представителей Пенсионного фонда, получить шесть выплат за один раз можно, написав заявление в органы ПФУ.

"В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", — отмечается в сообщении.

В ПФУ напомнили, что согласно законодательству, пенсию в Украине выплачивают в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение государственной компании "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах страны. Что касается пенсионеров за границей, то в случае длительного пребывания пенсию будут выплачивать в случае, если это предусмотрено международными договорами, заключенными между Украиной и зарубежными государствами.

Выплаты пенсионерам за границей

На днях украинское правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Речь идет о возобновлении выплат для граждан, получавших в Украине пенсию в наличной форме.

Благодаря решению правительства выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в Укрпочте осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Эта категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение выплат путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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