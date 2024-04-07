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Украинским семьям выплатят более 50 тыс. грн — кто может получить помощь

7 апреля 2024 17:03
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут получить более 50 тыс. грн — кто имеет право на денежную помощь
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские семьи, пострадавшие от войны, могут получить временную финансовую поддержку. В течение трех месяцев каждый член семьи будет получать 3600 гривен, в целом помощь составит 10800 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Єдність за майбутнє".

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Кто может получить помощь

Финансовая помощь распространяется на семьи с детьми младше 18 лет, проживающие на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Максимальное количество человек в семье, которые могут получить помощь, — 5 человек. Максимальная сумма — 54 000 грн на 5 человек в три месяца", — говорится в сообщении.

Получить денежную помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), местные жители, а также вернувшиеся домой. При условии, что доход составляет ниже 5 400 гривен на человека. Также необходимо относиться к уязвимой категории населения:

  • семьи, где есть дети с инвалидностью;
  • семьи, воспитывающие одного и более детей;
  • семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность;
  • одинокий отец или мать;
  • семьи, где пенсионеры являются опекунами детей младше 18 лет.

"Приоритет будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, нуждающимся в срочной операции или химиотерапии", — добавили представители благотворительного фонда.

Как получить помощь от благотворительного фонда

Для того, чтобы получить денежную помощь от БФ "Єдність за майбутнє", обращайтесь в местное общество, а именно в отдел социальной защиты населения, чтобы вас добавили в список на помощь. Также можно заполнить анкету по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, пострадавшие войны украинцы могут подать заявки на помощь от французской гуманитарной организации ACTED. Для этого следует подпадать под определенные критерии.

Мы также писали, что украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

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