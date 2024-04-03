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Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності-2024 — які обіцяють суми

3 квітня 2024 14:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога до Дня Незалежності — які будуть суми у 2024 році
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це поінформував представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Виплати до Дня Незалежності

За словами Мельничука, йдеться про виплати для ветеранів та деяких інших осіб, на яких поширюється дія двох українських законів:

  • "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • "Про жертви нацистських переслідувань".

Згідно з рішенням, до 24 серпня 2024 року одноразову грошову допомогу повинні надати:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не було 14 років);
  • вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва чи інших причин.

Розмір одноразової виплати:

  • перша група — 3,1 тис. гривень;
  • друга група — 2,9 тис. гривень;
  • третя група — 2,7 тис. гривень.

Для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх вʼязнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1 тис. гривень.

Для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — у розмірі 3,1 тис. гривень.

Одноразову виплату у розмірі 650 гривень призначать:

  • для членів родин загиблих/померлих ветеранів війни;
  • для членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць;
  • для дружин/чоловіків померлих осіб з інвалідністю через війну, котрі не одружилися повторно;
  • для дружин/чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами з інвалідністю від загальних хвороб, трудового каліцтва, інших причин, котрі не одружилися повторно.

Також по 450 гривень отримають:

  • учасники війни та ексвʼязні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання;
  • особи, яких насильно вивезли на примусові роботи;
  • діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Що ще треба знати

Нагадаємо, громадяни, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

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