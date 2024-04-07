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Українським сім'ям виплатять понад 50 тис. грн — хто може отримати допомогу

7 квітня 2024 17:03
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці можуть отримати понад 50 тис. грн — хто має право на грошову допомогу
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські родини, які постраждали від війни, можуть отримати тимчасову фінансову підтримку. Протягом трьох місяців кожен член сім'ї буде отримувати 3 600 гривень, загалом допомога складе 10 800 гривень.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Єдність за майбутнє".

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Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога поширюється на сім’ї з дітьми до 18 років, які проживають на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, та перебувають у складних життєвих обставинах. 

"Максимальна кількість осіб у сім’ї, які можуть отримати допомогу, — 5 осіб. Максимальна сума — 54 000 грн на 5 осіб на три місяці", — йдеться у повідомленні.

Отримати грошову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), місцеві жителі, а також ті, хто повернувся додому. За умови, що доход становить нижче 5 400 гривень на особу. Також необхідно належати до вразливої категорії населення:

  • сім’ї, де є діти з інвалідністю;
  • сім’ї, які виховують одного і більше дітей;
  • сім’ї, у яких хтось із батьків має інвалідність;
  • самотній батько чи мати;
  • сім’ї, де пенсіонери є опікунами дітей віком до 18 років.

"Пріоритет буде надаватися цивільним пораненим або травмованим особам і онкохворим, які потребують термінової операції або хіміотерапії", — додали представники благодійного фонду.

Як отримати допомогу від благодійного фонду

Для того, щоб отримати грошову допомогу від БФ "Єдність за майбутнє", звертайтесь до місцевої громади, а саме до відділу соціального захисту населення, щоб вас додали до списку на допомогу. Також можна заповнити анкету за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці, які постраждали війни, можуть подати заявки на допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Для цього потрібно підпадати під визначені критерії.

Ми також писали, що українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

фінансова допомога
гроші
благодійність
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війна в Україні

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