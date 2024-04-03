Виплати від ACTED — хто має право на грошову допомогу у 6,6 тис. гривень

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українці, які постраждали війни, можуть подати заявки на допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Для цього потрібно підпадати під визначені критерії.

Про це інформує Novy.TV.

Читайте також:

Хто з українців має право на допомогу від ACTED

Право на виплати надається громадянам, які мешкають у тергромадах, на які поширюється реалізація програми фінансування ACTED. Також потрібно підпадати під критерії вразливості. А саме:

самотня матір чи батько, які мають дітей;

громадяни, яким за 60 років і вище;

сім'я, у складі якої є особи з інвалідністю, малорухливі люди, яким потрібна стороння допомога;

багатодітна родина та сім’я з немовлятами до одного року;

родина, де є вагітні та жінки, які годують;

сім'я, у якої через бойові дії повністю/частково пошкоджене житло.

Йдеться про громадян, які проживають:

у Донецькій області

Краматорський район: жителі мають частково/повністю зруйноване житло, через бойові дії, та проживати в таких громадах: Дружківська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська.

у Запорізькій області

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ, населені пункти: Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка.

у Миколаївській області

Мешканці мають частково/повністю зруйноване житло, через бойові дії, та проживати в таких громадах: Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

у Сумській області

У жителів частково/повністю зруйноване житло, через бойові дії, та проживають у таких громадах: Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

у Харківській області

Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ. Куп’янський район (Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ).

у Херсонській області

Мешканці мають частково/повністю зруйноване житло, через бойові дії, та проживати в таких громадах: Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ (за списками місцевої влади). Херсонський район (Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ (за списками місцевої влади).

Які суми допомоги можна отримати від АСТЕD

Громадянам в рамках програми виплачують грошову допомогу у розмірі 2,22 тис. грн для кожного члена родини.

Вона надається одним платежем на три місяці. Тобто один українець може отримати 6,6 тис. гривень.

Які необхідні документи для виплат

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заявку для реєстрації за номером телефону 063 453 5710.

Телефонувати можна у такий робочий час — з 9-ї до 16-ї у робочі дні. Виплати нададуть на основі таких документів:

паспорта громадянина України;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дітей;

реквізитів банківської картки банку (IBAN картки);

акту чи фотографії пошкоджень житла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Також повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.