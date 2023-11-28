Помощь ко Дню независимости — кто должен обратиться за выплатами до 1 декабря

Гривневые купюры. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продлили до 10 декабря 2023 года срок для обращения за единовременными выплатами ко Дню независимости. Некоторые ветераны войны, проходящие службу, до сих пор не обратились за деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Кто и как должен получить выплаты

Как отмечают в пресс-службе, правительство приняло решение о продлении срока обращения за выплатами и внесло изменения в постановление №754 от 21 июля 2023 года "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований". Оно предусматривает, что ко Дню независимости ветеранам войны, которые еще не на пенсии, предусматривается единовременная денежная выплата.

"Ранее министерства и ведомства, военные формирования, предприятия, учреждения, организации должны были предоставить Пенсионному фонду Украины информацию о таких лицах не позднее 1 октября текущего года", — говорится в сообщении.

Следовательно, деньги могут получить ветераны войны, которые не являются пенсионерами, находятся на военной службе и получили соответствующий статус до 24 августа текущего года. Они могут обратиться в органы Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинским бойцам без статуса участника боевых действий начислят, кроме пособия по найму жилья, выплаты на оплату коммунальных услуг. Увеличенную помощь окажут в одной из областей в 2024 году.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 тыс. до 100 тыс. гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.

Еще сообщалось, что законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.