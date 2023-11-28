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Українці досі не звернулись за виплатами до Дня Незалежності — термін знову продовжили

28 листопада 2023 09:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога до Дня Незалежності — хто має звернутись за виплатами до 1 грудня
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні продовжили до 10 грудня 2023 року термін для звернення за одноразовими виплатами до Дня Незалежності. Деякі ветерани війни, які проходять службу, досі не звернулись за грошима.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

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Хто і як має отримати виплати

Як зазначають у пресслужбі, уряд ухвалив рішення про продовження терміну звернення за виплатами та вніс зміни до постанови № 754  від 21 липня 2023 року "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань". Вона передбачає, що до Дня Незалежності ветеранам війни, які ще не на пенсії, передбачається одноразова грошова виплата.

"Раніше міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року", — йдеться у повідомленні.

Відтак, гроші можуть отримати ветерани війни, які не є пенсіонерами, перебувають на військовій службі і отримали відповідний статус до 24 серпня поточного року включно. Вони можуть звернутися в органи Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українським бійцям без статусу учасника бойових дій нарахують, окрім допомоги на винайм житла, виплати на оплату комунальних послуг. Збільшену допомогу нададуть в одній з областей у 2024 році.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 тис. до 100 тис. гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників восени 2023 року.

Ще повідомлялося, що законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

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