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Украинцы купили в мае рекордное количество подержанных авто

6 июня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Авторынок в Украине — украинцы больше покупают подержанных авто
Транспорт на автостоянке. Фото: Auto.ria
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В мае 2023 года украинцы ввезли из-за границы рекордное за год количество подержанных легковых автомобилей. Автопарк пополнился на около 15,4 тыс. единиц.

Такие данные приводит Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

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Как отмечают в Укравтопроме, показатель на 0,3% превышает результаты апреля. В мае прошлого года еще действовало "нулевое" растаможивание, поэтому сравнение неуместно, пояснили там.

Больше всего завезли:

  • бензиновых авто — 45%;
  • дизельных — 36%;
  • электромобилей — 12%;
  • автомобилей с ГБО — 5%;
  • гибридных авто — 2%.

Лидирует среди ввезенного зарубежного секонд-хенда — Volkswagen Golf.

В десятке самых популярных моделей в мае:

  • Volkswagen Golf — 1333 единицы;
  • Renault Megane — 1230 единиц;
  • Skoda Octavia — 840 единиц;
  • Volkswagen Passat — 694 единицы;
  • Ford Focus —403 единицы;
  • Nissan Leaf — 388 единиц;
  • Nissan Qashqai — 360 единиц;
  • Volkswagen Touran — 326 единиц;
  • Audi A4 — 297 единиц;
  • Skoda Fabia — 294 единицы.

В Укравтопроме назвали популярный средний возраст подержанных авто в мае — 11 лет, самый старый ввезенный автомобиль — Honda Prelude 1992 г.в.

За этот год первую регистрацию в стране прошли 69,9 тысячи б/у авто, ввезенных из-за границы. Это в 3,2 раза больше продаж новых машин.

Больше об авто

Напомним, ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала статистику продаж новых легковых автомобилей в Украине в мае 2023 года. Согласно ему, украинцы увеличили покупку вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Также мы сообщали, что в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.

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