Авторынок в Украине — украинцы больше покупают подержанных авто

Транспорт на автостоянке. Фото: Auto.ria

В мае 2023 года украинцы ввезли из-за границы рекордное за год количество подержанных легковых автомобилей. Автопарк пополнился на около 15,4 тыс. единиц.

Такие данные приводит Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Читайте также:

Ситуация на вторичном рынке в мае

Как отмечают в Укравтопроме, показатель на 0,3% превышает результаты апреля. В мае прошлого года еще действовало "нулевое" растаможивание, поэтому сравнение неуместно, пояснили там.

Больше всего завезли:

бензиновых авто — 45%;

дизельных — 36%;

электромобилей — 12%;

автомобилей с ГБО — 5%;

гибридных авто — 2%.

Лидирует среди ввезенного зарубежного секонд-хенда — Volkswagen Golf.

В десятке самых популярных моделей в мае:

Volkswagen Golf — 1333 единицы;

Renault Megane — 1230 единиц;

Skoda Octavia — 840 единиц;

Volkswagen Passat — 694 единицы;

Ford Focus —403 единицы;

Nissan Leaf — 388 единиц;

Nissan Qashqai — 360 единиц;

Volkswagen Touran — 326 единиц;

Audi A4 — 297 единиц;

Skoda Fabia — 294 единицы.

В Укравтопроме назвали популярный средний возраст подержанных авто в мае — 11 лет, самый старый ввезенный автомобиль — Honda Prelude 1992 г.в.

За этот год первую регистрацию в стране прошли 69,9 тысячи б/у авто, ввезенных из-за границы. Это в 3,2 раза больше продаж новых машин.

Больше об авто

Напомним, ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала статистику продаж новых легковых автомобилей в Украине в мае 2023 года. Согласно ему, украинцы увеличили покупку вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Также мы сообщали, что в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.