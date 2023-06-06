Авторынок в Украине — украинцы больше покупают подержанных авто

Украинцы купили в мае рекордное количество подержанных авто
В мае 2023 года украинцы ввезли из-за границы рекордное за год количество подержанных легковых автомобилей. Автопарк пополнился на около 15,4 тыс. единиц.
Такие данные приводит Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Ситуация на вторичном рынке в мае
Как отмечают в Укравтопроме, показатель на 0,3% превышает результаты апреля. В мае прошлого года еще действовало "нулевое" растаможивание, поэтому сравнение неуместно, пояснили там.
Больше всего завезли:
- бензиновых авто — 45%;
- дизельных — 36%;
- электромобилей — 12%;
- автомобилей с ГБО — 5%;
- гибридных авто — 2%.
Лидирует среди ввезенного зарубежного секонд-хенда — Volkswagen Golf.
В десятке самых популярных моделей в мае:
- Volkswagen Golf — 1333 единицы;
- Renault Megane — 1230 единиц;
- Skoda Octavia — 840 единиц;
- Volkswagen Passat — 694 единицы;
- Ford Focus —403 единицы;
- Nissan Leaf — 388 единиц;
- Nissan Qashqai — 360 единиц;
- Volkswagen Touran — 326 единиц;
- Audi A4 — 297 единиц;
- Skoda Fabia — 294 единицы.
В Укравтопроме назвали популярный средний возраст подержанных авто в мае — 11 лет, самый старый ввезенный автомобиль — Honda Prelude 1992 г.в.
За этот год первую регистрацию в стране прошли 69,9 тысячи б/у авто, ввезенных из-за границы. Это в 3,2 раза больше продаж новых машин.
Больше об авто
Напомним, ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала статистику продаж новых легковых автомобилей в Украине в мае 2023 года. Согласно ему, украинцы увеличили покупку вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Также мы сообщали, что в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.