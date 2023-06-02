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Українці у травні вдвічі активніше купували нові авто

2 червня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Авто в Україні — як активізувався ринок нових машин у травні
Покупці в автомобільному салоні. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" опублікувала статистику продажів нових легкових автомобілів в Україні у травні 2023 році. Згідно з нею, українці збільшили купівлю вдвічі порівняно з попереднім роком.

Про це поінформували у пресцентрі Укравтопрому.

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За даними асоціації, в останній місяць весни громадяни придбали більш ніж 5,1 тисячі нових легковиків. Водночас, якщо порівнювати з квітнем, активність майже не змінилася. Така ситуація виникла з огляду на низьку порівняльну базу, адже минулого року навесні був розпал війни.

Тому, якщо порівнювати з кількістю угод, укладених у травні довоєнного 2021 року, то рівень попиту на нові легкові автомобілі скоротився на 39%.

Які автомобілі обирали українці

Найпопулярніший бренд — незмінний, як і раніше, автомобілісти обирають найчастіше японську марку Toyota. Перша п'ятірка найпопулярніших виробників у травні виглядала так:

  • Toyota — 861 одиниця;
  • Renault — 501 одиниця;
  • Volkswagen — 446 одиниць;
  • Hyundai — 347 одиниць;
  • BMW — 344 одиниці.

Водночас, в Укравтопромі зазначають, що бестселером минулого місяця на первинному українському авторинку залишився кросовер Renault Duster. Таких автівок було продано 472.

За інформацією асоціації, у квітні було продано 5,16 тисячі нового легкового транспорту. Показник у 4,3 раза перевищував аналогічний минулого року. У квітні продали на 14% більше машин, аніж у березні. Однак це все одно було майже на 49% менше, ніж 2021-го.

Нагадаємо, в Україні народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.

Також ми повідомляли, що в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.

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