Помощь украинцам — как и где получить средства малоимущим

Украинцы имеют право на помощь до 3,5 тыс. грн: как получить
В Украине граждане с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячные суммы выплат в зависимости от ситуации могут достигать около 3,5 тыс. грн.
Об этом рассказали юристы Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.
Как и где можно оформить помощь
Порядок и особенности получения такой помощи прописаны в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) от 24 февраля 2003 года № 250 (с изменениями).
Для этого граждане могут обратиться за местом зарегистрированного или фактического проживания в органы Соцзащиты населения, исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады или в Центры предоставления административных услуг. Следует собрать такой пакет документов:
- заявление установленной формы;
- паспорт гражданина;
- право на доходы и имущественное положение;
- справка о доходах или пояснения об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;
- справка о взятии на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ);
- справка об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Какие суммы помощи
Поскольку в конце прошлого размер прожиточного минимума повысился до 2589 грн на одного человека, то изменились и суммы других социальных выплат, которые предусмотрены для малообеспеченных лиц. В частности, в 2023-м установлены следующие размеры выплат:
- 1207 грн — для работоспособных;
- 2093 грн — для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью;
- 2953 грн — для детей до 6 лет;
- 3682 грн — для детей до 18 лет;
- 3489 грн — для детей до 23 лет (при условии обучения).
Помощь малоимущим назначают на полгода с возможностью продления. Выплаты продолжаются на период военного положения и еще один месяц после его прекращения, если человек не обратился в уполномоченный орган. Подать документы следует в течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения.
Напомним, украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.
Также мы писали, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.