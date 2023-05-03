Помощь украинцам — как и где получить средства малоимущим

Граждане пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячные суммы выплат в зависимости от ситуации могут достигать около 3,5 тыс. грн.

Об этом рассказали юристы Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.

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Порядок и особенности получения такой помощи прописаны в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) от 24 февраля 2003 года № 250 (с изменениями).

Для этого граждане могут обратиться за местом зарегистрированного или фактического проживания в органы Соцзащиты населения, исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады или в Центры предоставления административных услуг. Следует собрать такой пакет документов:

заявление установленной формы;

паспорт гражданина;

право на доходы и имущественное положение;

справка о доходах или пояснения об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;

справка о взятии на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ);

справка об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Какие суммы помощи

Поскольку в конце прошлого размер прожиточного минимума повысился до 2589 грн на одного человека, то изменились и суммы других социальных выплат, которые предусмотрены для малообеспеченных лиц. В частности, в 2023-м установлены следующие размеры выплат:

1207 грн — для работоспособных;

2093 грн — для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью;

2953 грн — для детей до 6 лет;

3682 грн — для детей до 18 лет;

3489 грн — для детей до 23 лет (при условии обучения).

Помощь малоимущим назначают на полгода с возможностью продления. Выплаты продолжаются на период военного положения и еще один месяц после его прекращения, если человек не обратился в уполномоченный орган. Подать документы следует в течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

Также мы писали, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.