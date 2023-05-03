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Украинцы имеют право на помощь до 3,5 тыс. грн: как получить

3 мая 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — как и где получить средства малоимущим
Граждане пожилого возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячные суммы выплат в зависимости от ситуации могут достигать около 3,5 тыс. грн.

Об этом рассказали юристы Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.

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Порядок и особенности получения такой помощи прописаны в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) от 24 февраля 2003 года № 250 (с изменениями).

Для этого граждане могут обратиться за местом зарегистрированного или фактического проживания в органы Соцзащиты населения, исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады или в Центры предоставления административных услуг. Следует собрать такой пакет документов:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт гражданина;
  • право на доходы и имущественное положение;
  • справка о доходах или пояснения об их происхождении, если такие сведения отсутствуют;
  • справка о взятии на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ);
  • справка об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Какие суммы помощи

Поскольку в конце прошлого размер прожиточного минимума повысился до 2589 грн на одного человека, то изменились и суммы других социальных выплат, которые предусмотрены для малообеспеченных лиц. В частности, в 2023-м установлены следующие размеры выплат:

  • 1207 грн — для работоспособных;
  • 2093 грн — для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью;
  • 2953 грн — для детей до 6 лет;
  • 3682 грн — для детей до 18 лет;
  • 3489 грн — для детей до 23 лет (при условии обучения).

Помощь малоимущим назначают на полгода с возможностью продления. Выплаты продолжаются на период военного положения и еще один месяц после его прекращения, если человек не обратился в уполномоченный орган. Подать документы следует в течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

Также мы писали, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.

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