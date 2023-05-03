Допомога українцям — як і де отримати кошти малозабезпеченим

Громадяни літнього віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячні суми виплат у залежності від ситуації можуть досягати близько 3,5 тис. грн.

Про це розповіли юристи Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

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Порядок та особливості отримання такої допомоги прописані у постанові Кабінету міністрів України (КМУ) від 24 лютого 2003 року № 250 (зі змінами).

Для цього громадяни можуть звернутися за місцем зареєстрованого чи фактичного проживання в органи Соцзахисту населення, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади, або Центри надання адміністративних послуг. Потрібно зібрати такий пакет документів:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка про доходи чи пояснення про їх походження, якщо такі відомості відсутні;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

довідка про участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях (у разі наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Які суми допомоги

Оскільки наприкінці минулого розмір прожиткового мінімуму підвищився до 2589 грн на одну особу, то й змінились суми інших соціальних виплат, які передбачені для малозабезпечених осіб. Зокрема, у 2023-му встановлені такі розміри виплат:

1207 грн — для працездатних;

2093 грн — для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю;

2953 грн — для дітей до 6 років;

3682 грн — для дітей до 18 років;

3489 грн — для дітей до 23 років (за умови навчання).

Допомогу малозабезпеченим призначають на пів року із можливістю продовження. Виплати продовжуються на період воєнного стану та ще один місяць після його припинення, якщо людина не звернулась в уповноважений орган. Подати документи потрібно протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

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Також ми писали, що в українському законодавстві передбачені випадки, коли військові можуть претендувати на одноразову допомогу. Зокрема, гарантуються соцзахист та фінансові виплати у разі поранення, каліцтва чи отримання інвалідності внаслідок поранення під час проходження служби в армії.