Денежная помощь на детей — украинцы имеют право на выплату в сумме 41 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году граждане Украины имеют право на пособие на детей в сумме 41 тыс. гривен. Речь идет о выплатах для семей при рождении ребенка, заявки на которые можно подавать в онлайн-режиме и лично.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

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Помощь при рождении ребенка в 2024 году

Как отмечается, в этом году сумма пособия при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. гривен. При этом сразу выплачивается сумма в размере 10,32 тыс. гривен.

В дальнейшем на протяжении следующих трех лет — оставшуюся часть денег. То есть ежемесячная выплата будет составлять 860 гривен.

Подавать заявку на получение выплат следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Как оформить денежную помощь

Для того, чтобы оформить помощь на ребенка, нужно подать заявку на портале "Дія". Для этого необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале посредством электронной подписи;

заполнить онлайн-форму получения материальной помощи;

нужно заверить заявление электронной подписью.

При правильно заполненной форме деньги начислят на следующий день после получения заявления отделением социальной защиты населения.

Кроме того, граждане могут подать офлайн заявление. Для этого нужно обратиться:

в орган соцзащиты населения;

исполнительный орган сельской, поселковой или городской власти;

Центр предоставления административных услуг.

Также граждане при рождении ребенка могут получить "пакет малыша" в виде вещей или эквивалентной суммы средств.

Что еще стоит знать

Напомним, для переселенцев, проживающих в Киеве и Киевской области, доступны выплаты до 10,8 тыс. гривен на каждого члена семьи. Благотворительная организация открыла регистрацию для получения денежного пособия в размере 3,8 тыс. гривен в месяц на каждого члена семьи.

Мы также сообщали, что в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.