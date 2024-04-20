Переселенці можуть отримати до 10,8 тис. грн від благоднійної організації — як оформити допомогу

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для переселенців, що проживають у Києві та Київській області, доступні виплати до 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. Благодійна організація відкрила реєстрацію для отримання грошової допомоги у розмірі 3 800 гривень на місяць на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Реєстрацію для отримання цієї допомоги можна здійснити щоп'ятниці.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Хто може отримати допомогу

Отримати виплати можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), дохід яких не перевищує 5 400 грн на одного члена сім’ї та які раніше не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій:

внутрішньо переміщені особи переселенці, які переїхали до Києва після 24.02.22,

люди, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24.02.2022.

Також необхідно відповідати хоча б одній категорії вразливості:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна одинока / кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми до 18 років;

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами (що мають інвалідність або хронічні захворювання);

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (за наявності документального підтвердження).

Важливо, щоб сім’я подавала заяву на допомогу разом — заяву по одному не прийматимуть.

Як отримати виплати

Щоб отримати номер у чергу в пункт реєстрації, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Форма відкривається щоп’ятниці о 15:00. Якщо її закрито через достатню кількість заявителей, потрібно дочекатися наступної п’ятниці. Списки з датою та часом реєстрації публікуються у Telegram-каналі за посиланням.

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно пред’явити оригінали документів кожного члена сім’ї:

податковий номер;

національний паспорт чи інші документи, що засвідчують особу;

довідку ВПО (за наявності);

банківську картку головного заявника (карти "єДопомога" не підходять!);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Ми також повідомляли, що жителі шести областей України можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Реєстрація на грошові виплати у розмірі 3,6 тис. грн вже розпочалася.