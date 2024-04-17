Допомога від ООН — в яких областях українці можуть отримати виплати

Грошові купюри та гаманець. Фото: РБК-Україна

В Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Продовження програми допомоги від ООН

Як зазначають в пресцентрі, програма додаткової грошової допомоги від ООН діятиме ще три місяці: у квітні, травні та червні. На виплати можуть претендувати пенсіонери у таких областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Які умови програми від ООН

Щоб отримати виплати, потрібно відповідати умовам програми, зокрема, сума пенсії має бути нижчою за 3,25 тис. гривень. Українці отримають виплати від ООН на суму, що дорівнює різниці між вищевказаною сумою та розміром пенсії, яку отримують зараз.

Тобто розмір виплати від ООН визначатиметься окремо для кожного пенсіонера за формулою:

3,25 тис. грн — розмір пенсії = сума додаткової грошової виплати від ООН.

Наприклад, якщо у пенсіонера пенсія становить 2,5 тис. гривень, то, відповідно, розмір доплати дорівнюватиме 750 гривень.

Громадяни, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають право на надбавки до пенсії від ООН, якщо відповідають ще одному важливому критерію. Зокрема, допомогу надають пенсіонерам, які не отримували іншу міжнародну допомогу чи виплати для переселенців із 1 березня 2023 року.

Регіони, де ведуться бойові дії чи є потенційна небезпека, визначаються урядом.

Для того, щоб отримати допомогу від ООН, не потрібно нікуди спеціально звертатися. Доплату нарахують автоматично, без подання заяви, відповідно до даних, що містяться в держреєстрах.

"Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз. Ця програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть долучитися до програми Glovo Startup Lab 2.0 від технологічної платформи Glovo та Українського фонду стартапів. Переможці зможуть отримати до 35 тис. євро на розвиток власного стартапу.

Також повідомлялося, що ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.