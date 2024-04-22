Грошова допомога на дітей — українці мають право на виплату в сумі 41 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році громадяни України мають право на грошову допомогу на дітей у сумі 41 тис. гривень. Йдеться про виплати для родин при народженні дитини, заявки на які можна подавати в онлайн-режимі та особисто.

Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

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Допомога при народженні дитини у 2024 році

Як зазначається, цьогоріч сума допомоги у разі народження дитини становить 41,28 тис. гривень. При цьому одразу сплачується сума у розмірі 10,32 тис. гривень.

Надалі упродовж наступних трьох років решту частини грошей. Тобто щомісячна виплата становитиме 860 гривень.

Подавати заявку на отримання виплат потрібно упродовж 12 місяців з дня народження дитини.

Як оформити грошову допомогу

Для того, щоб оформити допомогу на дитину, потрібно подати заявку на порталі "Дія". Для цього необхідно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису;

заповнити онлайн-форму на отримання матеріальної допомоги;

потрібно завірити заяву електронним підписом.

У разі правильно заповненої форми гроші нарахують наступного дня після отримання заяви відділенням соціального захисту населення.

Окрім того, громадяни можуть подати заяву офлайн. Для цього треба звернутися:

в орган соцзахисту населення;

виконавчий орган сільської, селищної чи міської влади;

Центр надання адміністративних послуг.

Також громадяни при народженні дитини можуть отримати "пакет малюка" у вигляді речей або еквівалентної суми коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для переселенців, що проживають у Києві та Київській області, доступні виплати до 10,8 тис. гривень на кожного члена сім'ї. Благодійна організація відкрила реєстрацію для отримання грошової допомоги у розмірі 3,8 тис. гривень на місяць на кожного члена сім'ї.

Ми також повідомляли, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.