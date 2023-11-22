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Украинцы имеют право на немецкую пенсию — четыре ключевых критерия

22 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Германии — как украинским пенсионерам оформить выплаты
Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские беженцы в Германии смогут получать тамошнюю пенсию. Однако для этого нужно отвечать высоким требованиям.

Об этом информирует издание Ukrainian in Germany.de.

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Немецкая пенсия для украинцев

Из-за полномасштабной войны многие украинцы преклонных лет уехали в Германию. При этом пенсионеры могут претендовать на немецкую пенсию в случае выполнения ряда условий.

Пенсионный возраст в Германии выше, чем в Украине. На иностранцев распространяются те же пенсионные законы, что и тамошних граждан.

В Украине пенсионный возраст составляет 60 лет, в случае недостатка стажа можно выйти на пенсию в 63 или 65 лет. В Германии пенсионный возраст повышается каждый год. Однако повышение медленное, ведь составляет по два месяца в году.

Как пример, в следующем году граждане смогут выйти на пенсию только те, которым 66 лет, то есть 1958 года рождения. В то время как украинцы, рожденные в этом году, уже шесть лет получают пенсии.

Могут ли оформить пенсию беженцы с 2022 года

Оформить немецкую пенсию смогут:

  • лица, законно проживающие в Германии (в качестве примера, при наличии статуса беженца);
  • достигли пенсионного возраста, согласно немецкому законодательству;
  • имеют или имели в прошлом в Германии официальную работу, уплату сумм пенсионного страхования;
  • граждане, уплачивавшие взносы в Пенсионный фонд Германии не менее пяти лет.

Таким образом, граждане Украины, впервые приехавшие в Германию после 24 февраля 2022-го, не могут претендовать на тамошнюю пенсию, ведь не имеют трудового стажа в этой стране. Аналогично и украинцы, имеющие пятилетний стаж работы в Германии, однако не достигли пенсионного возраста по законам этой страны.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, также имеют право на выплату пенсий. Для таких лиц правительство облегчило способы прохождения физической идентификации.

Также мы сообщали, что в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено проведение масштабной индексации пенсий. Однако некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат.

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