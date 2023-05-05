Пенсии в Польше – как и кто из украинцев может получить выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинцы, проживающие в Польше, могут получать пенсии в этой стране. Для этого им, как и другим иностранцам, нужно платить взносы и отчисления в государственные фонды.

Об этом сообщает Управление социального страхования Польши ZUS, пишет yavp.pl.

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Механизм назначения пенсий в Польше

В ведомстве уточнили, что для граждан Украины нет упрощенных процедур получения польских льгот. Это предусмотрено двусторонним договором о социальном обеспечении, защищающим граждан с опытом трудоустройства в обеих странах.

"При определении права на пенсию в связи с возрастом также учитывается работа в другом государстве. Однако это не означает, что Фонд социального страхования финансирует пенсии граждан Украины за период работы на родине", — отмечают в ZUS.

Согласно соглашению, каждая страна производит выплаты с учетом продолжительности страховых периодов в каждой из них. Это стандартная практика для стран ЕС, которую применяют и при оформлении пенсии для поляков, проживающих или работающих за пределами страны.

Сколько нужно отработать, чтобы получить пенсию

В Польше для получения права на польскую пенсию необходимо следующее:

возраст для женщин — 60 лет, для мужчин — 65;

уплата отчислений и взносов в Польше;

официальное трудоустройство.

При этом для граждан старше 75 лет, то есть рожденных до 1 января 1949 года, нужен стаж не менее 20 лет для женщин, 25 лет — для мужчин. Без документов, подтверждающих это обстоятельство, при оформлении пенсии по возрасту будет отмечен стаж: от 15 лет — для женщин и 20 лет — для мужчин.

Как получить минимальную пенсию и доплату

В случае, если общая сумма пенсии, выплачиваемая украинской и польской сторонами ниже минимально установленной, можно оформить доплату.

Так, если вышедший на пенсию получает 2,7 тыс. грн (300 злотых) в Украине и 100 злотых (890 грн) в Польше, то служба соцзащиты ZUS должна доплатить недостающую сумму.

Пенсионеры могут рассчитывать на минимальные 1588,44 злотых (или 14,1 тыс. грн.). Доплата в пересчете на гривны составит 10,57 тыс.

Критерии и условия получения доплаты к пенсии:

право на получение польской пенсии для иностранцев;

постоянное проживание в этой стране;

легальное пребывание по документу, выданном службой по делам иностранцев, или из записи в реестре Пограничной службы Польши.

Сейчас доплаты к минимальной пенсии в Польше получают более 1,17 тысячи украинцев, в прошлом году таких насчитывалось 1,2 тысячи. При этом во время официального трудоустройства доплата для пенсионеров теряется, а если пенсионер переедет в другую страну, то доплаты к польской пенсии не будет.

Больше о пенсиях

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.

На днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).