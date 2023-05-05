Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы имеют право на польскую пенсию: как и кто может получить arrow

Украинцы имеют право на польскую пенсию: как и кто может получить

5 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Польше – как и кто из украинцев может получить выплаты
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, проживающие в Польше, могут получать пенсии в этой стране. Для этого им, как и другим иностранцам, нужно платить взносы и отчисления в государственные фонды.

Об этом сообщает Управление социального страхования Польши ZUS, пишет yavp.pl.

Читайте также:

Механизм назначения пенсий в Польше

В ведомстве уточнили, что для граждан Украины нет упрощенных процедур получения польских льгот. Это предусмотрено двусторонним договором о социальном обеспечении, защищающим граждан с опытом трудоустройства в обеих странах.

"При определении права на пенсию в связи с возрастом также учитывается работа в другом государстве. Однако это не означает, что Фонд социального страхования финансирует пенсии граждан Украины за период работы на родине", — отмечают в ZUS.

Согласно соглашению, каждая страна производит выплаты с учетом продолжительности страховых периодов в каждой из них. Это стандартная практика для стран ЕС, которую применяют и при оформлении пенсии для поляков, проживающих или работающих за пределами страны.

Сколько нужно отработать, чтобы получить пенсию

В Польше для получения права на польскую пенсию необходимо следующее:

  • возраст для женщин — 60 лет, для мужчин — 65;
  • уплата отчислений и взносов в Польше;
  • официальное трудоустройство.

При этом для граждан старше 75 лет, то есть рожденных до 1 января 1949 года, нужен стаж не менее 20 лет для женщин, 25 лет — для мужчин. Без документов, подтверждающих это обстоятельство, при оформлении пенсии по возрасту будет отмечен стаж: от 15 лет — для женщин и 20 лет — для мужчин.

Как получить минимальную пенсию и доплату

В случае, если общая сумма пенсии, выплачиваемая украинской и польской сторонами ниже минимально установленной, можно оформить доплату.

Так, если вышедший на пенсию получает 2,7 тыс. грн (300 злотых) в Украине и 100 злотых (890 грн) в Польше, то служба соцзащиты ZUS должна доплатить недостающую сумму.

Пенсионеры могут рассчитывать на минимальные 1588,44 злотых (или 14,1 тыс. грн.). Доплата в пересчете на гривны составит 10,57 тыс.

Критерии и условия получения доплаты к пенсии:

  • право на получение польской пенсии для иностранцев;
  • постоянное проживание в этой стране;
  • легальное пребывание по документу, выданном службой по делам иностранцев, или из записи в реестре Пограничной службы Польши.

Сейчас доплаты к минимальной пенсии в Польше получают более 1,17 тысячи украинцев, в прошлом году таких насчитывалось 1,2 тысячи. При этом во время официального трудоустройства доплата для пенсионеров теряется, а если пенсионер переедет в другую страну, то доплаты к польской пенсии не будет.

Больше о пенсиях

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.

На днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас