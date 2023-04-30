Пенсії в Україні — влітку пенсіонерам знову підвищать виплати

Українська жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Україні влітку очікується підвищення пенсійних виплат для ще однієї категорії громадян. Йдеться про перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ) під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Деталі підвищення

Так, за словами директорки Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко, у червні підвищать пенсії з доплатою за три місяці пенсіонерам, які продовжують працювати. Підвищення отримають за місяці, починаючи з квітня 2023 року.

"Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише у червні разом із доплатою за квітень та травень", — пояснила Охріменко.

Окрім того, як повідомили у Міністерстві соціальної політики, ще одне підвищення мають намір зробити у липні. Більші пенсії отримають такі категорії одержувачів:

державні службовці;

вчені;

працівники місцевого самоврядування.

Як зазначають експерти, у липні пенсії повинні збільшитись на 19,7%. Проте сума підвищення для кожного українця буде різною. Залежатиме від того, якою була пенсія: чим вищі виплати, тим більше буде підвищення.

За даними ПФУ, під час березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн. Діапазон підвищення — 100-1,5 тис. грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні перебуває на рівні 5,2 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.