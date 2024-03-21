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Украинцы могут частично не платить счета ЖКХ — что нужно знать

21 марта 2024 07:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Счета за коммуналку — когда украинцы имеют право частично не платить
Платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинских потребителей призывают не накапливать долги и своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время военного положения. Однако есть определенные обстоятельства, при которых частично можно игнорировать счета, требовать перерасчета и компенсации.

Об этом говорится в материалах Госпродпотребслужбы.

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Когда можно не платить за услуги ЖКХ

В 2024 году правительство пересмотрело механизм осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг, определив, что в некоторых случаях можно частично не платить. А именно:

  • если услуги ЖКХ были предоставлены не в полном объеме;
  • жилищно-коммунальные услуги не предоставлялись совсем;
  • услуги не отвечают определенным нормам качества.

Так, в постановлении правительства прописано, что потребители имеют право заявлять об одном из вышеуказанных признаков и требовать от поставщика перерасчета стоимости коммунальных услуг. Для этого необходимо обращаться в Национальную комиссию с актами-претензиями.

В таком случае поставщики будут вынуждены проверять информацию, указанную потребителем.

"Потребители могут самостоятельно обращаться к исполнителю с актом-претензией оформленным согласно ст. 27, 28 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и Порядка проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом параметрам, предусмотренным договором о предоставление соответствующих услуг", — отмечают в ведомстве.

Услуги, за которые можно частично не платить

В Кабинете министров также прописали четкие правила, нарушение которых со стороны коммунпредприятий позволит гражданам не платить за жилищно-коммунальные услуги и требовать возврата средств. Речь идет о ситуациях:

  • был нарушен график вывоза бытовых отходов;
  • в здании температура воздуха ниже допустимой нормы;
  • ниже, чем должна быть температура (давление) горячей воды и теплоносителя;
  • предоставление услуги позже установленного срока или досрочное завершение отопительного периода;
  • ненадлежащего качества горячая и холодная вода;
  • наличие помех в приеме сточных вод.

Согласно указанному правительственному порядку, исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет, а также уплатить потребителю штраф в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

Также мы писали, что в стране льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

коммунальные услуги
ЖКХ
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счета

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