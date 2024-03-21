Рахунки за комуналку — коли українці мають право частково не платити

Платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.

Про це йдеться у матеріалах Держпродспоживслужби.

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Коли можна не платити за послуги ЖКГ

У 2024 році уряд переглянув механізм здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, визначивши, що в деяких випадках можна частково не платити. А саме:

якщо послуги ЖКГ було надано не в повному обсязі;

житлово-комунальні послуги не надавалися зовсім;

послуги не відповідають визначеним нормам якості.

Так, у постанові уряду прописано, що споживачі мають право заявляти про одну із вищевказаних ознак та вимагати від постачальника перерахунку вартості комунальних послуг. Для цього необхідно звертатися до Нацкомісії з актами-претензіями.

У такому разі постачальники будуть змушені перевіряти інформацію, вказану споживачем.

"Споживачі можуть самостійно звертатись до виконавця з актом-претензією оформленим згідно ст. ст. 27, 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг", — зазначають у відомстві.

Послуги, за які можна частково не платити

У Кабінеті міністрів також прописали чіткі правила, порушення яких з боку комунпідприємств дасть змогу громадянам не платити за житлово-комунальні послуги та вимагати повернення коштів. Йдеться про ситуації:

було порушено графік вивезення побутових відходів;

у будівлі температура повітря нижча за допустиму норму;

нижча, ніж має бути температура (тиску) гарячої води і теплоносія;

надання послуги пізніше встановленого терміну чи дострокове закінчення опалювального періоду;

неналежної якості гаряча та холодна вода;

наявність перешкод у прийманні стічних вод.

Згідно із зазначеним урядовим порядком, виконавець зобов’язаний упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно зробити перерахунок, а також сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.

Також ми писали, що в країні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.