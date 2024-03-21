Рахунки за комуналку — коли українці мають право частково не платити

Українці можуть частково не платити рахунки ЖКГ — що треба знати
Українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.
Про це йдеться у матеріалах Держпродспоживслужби.
Коли можна не платити за послуги ЖКГ
У 2024 році уряд переглянув механізм здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, визначивши, що в деяких випадках можна частково не платити. А саме:
- якщо послуги ЖКГ було надано не в повному обсязі;
- житлово-комунальні послуги не надавалися зовсім;
- послуги не відповідають визначеним нормам якості.
Так, у постанові уряду прописано, що споживачі мають право заявляти про одну із вищевказаних ознак та вимагати від постачальника перерахунку вартості комунальних послуг. Для цього необхідно звертатися до Нацкомісії з актами-претензіями.
У такому разі постачальники будуть змушені перевіряти інформацію, вказану споживачем.
"Споживачі можуть самостійно звертатись до виконавця з актом-претензією оформленим згідно ст. ст. 27, 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг", — зазначають у відомстві.
Послуги, за які можна частково не платити
У Кабінеті міністрів також прописали чіткі правила, порушення яких з боку комунпідприємств дасть змогу громадянам не платити за житлово-комунальні послуги та вимагати повернення коштів. Йдеться про ситуації:
- було порушено графік вивезення побутових відходів;
- у будівлі температура повітря нижча за допустиму норму;
- нижча, ніж має бути температура (тиску) гарячої води і теплоносія;
- надання послуги пізніше встановленого терміну чи дострокове закінчення опалювального періоду;
- неналежної якості гаряча та холодна вода;
- наявність перешкод у прийманні стічних вод.
Згідно із зазначеним урядовим порядком, виконавець зобов’язаний упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно зробити перерахунок, а також сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.
Також ми писали, що в країні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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