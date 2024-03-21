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Українці можуть частково не платити рахунки ЖКГ — що треба знати

21 березня 2024 07:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Рахунки за комуналку — коли українці мають право частково не платити
Платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.

Про це йдеться у матеріалах Держпродспоживслужби.

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Коли можна не платити за послуги ЖКГ

У 2024 році уряд переглянув механізм здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, визначивши, що в деяких випадках можна частково не платити. А саме:

  • якщо послуги ЖКГ було надано не в повному обсязі;
  • житлово-комунальні послуги не надавалися зовсім;
  • послуги не відповідають визначеним нормам якості.

Так, у постанові уряду прописано, що споживачі мають право заявляти про одну із вищевказаних ознак та вимагати від постачальника перерахунку вартості комунальних послуг. Для цього необхідно звертатися до Нацкомісії з актами-претензіями.

У такому разі постачальники будуть змушені перевіряти інформацію, вказану споживачем.

"Споживачі можуть самостійно звертатись до виконавця з актом-претензією оформленим згідно ст. ст. 27, 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг", — зазначають у відомстві.

Послуги, за які можна частково не платити

У Кабінеті міністрів також прописали чіткі правила, порушення яких з боку комунпідприємств дасть змогу громадянам не платити за житлово-комунальні послуги та вимагати повернення коштів. Йдеться про ситуації:

  • було порушено графік вивезення побутових відходів;
  • у будівлі температура повітря нижча за допустиму норму;
  • нижча, ніж має бути температура (тиску) гарячої води і теплоносія;
  • надання послуги пізніше встановленого терміну чи дострокове закінчення опалювального періоду;
  • неналежної якості гаряча та холодна вода;
  • наявність перешкод у прийманні стічних вод.

Згідно із зазначеним урядовим порядком, виконавець зобов’язаний упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно зробити перерахунок, а також сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.

Також ми писали, що в країні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

комунальні послуги
ЖКГ
послуги
рахунки

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